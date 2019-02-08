【天氣回顧】1月異常溫暖排史上第3高溫　雨量大跌只及正常五分一

踏入2019年，香港市民最先感受到的相信是「氣候暖化」，因為大家大家在度過高溫的農曆新年之前，其實也度過了一個異常溫暖的1月！根據天文台發表的天氣回顧分析，1月華南沿岸較少受冷空氣影響，香港全月平均氣溫有18.1度，是香港有記錄以來第3暖的一月，該月的平均氣溫及平均最低氣溫同樣是有記錄以來1月份的第3高，而平均最高氣溫，則打入記錄榜的第5位。

由於一月華南沿岸較少受到來自北方的冷空氣所影響，2019年1月本港遠較正常溫暖，平均氣溫18.1度及平均最低氣溫16.4度，分別較其正常值高1.8度及1.9度，兩者同樣是有記錄以來1月份的第3高。至於1月平均最高氣溫達20.4度，就較正常值高出1.8度，是有記錄以來1月份的第5高。此外，今年1月亦較正常少雨，總雨量只有4.7毫米，約為正常值24.7毫米的五分之一。

總結1月發出的警告和信號。（香港天文台）

受2018年底影響華南沿岸地區的強烈冬季季候風持續支配，2019年1月1日香港天氣寒冷，天文台於當天錄得1月最低氣溫11.4度，跨年的寒冷天氣警告亦至1月2日才除下。

1月的平均氣溫及平均最低氣溫是有記錄以來1月份的第3高。（香港天文台）

一股清勁至強風程度的偏東氣流之後於1月9日影響華南沿岸地區，本港當天風勢轉大。隨著偏東氣流緩和，1月10日至12日本港天氣較為和暖，部分時間有陽光及能見度較低。1月13日至14日偏東氣流再度增強，本港大致多雲，有幾陣微雨及早上有薄霧。

本年1月異常溫暖。（香港天文台）

其後受華南沿岸地區的一股東北季候風影響，1月15日本港天氣較涼及有幾陣雨，翌日持續多雲及天氣清涼。隨著覆蓋沿岸地區的雲團消散，1月17日本港日間漸轉天晴。1月18日至19日天氣再度轉為大致多雲及有幾陣微雨。隨著偏東氣流緩和，1月20日除早晚有幾陣微雨外，本港天氣溫暖及日間部分時間有陽光。

本年1月氣溫比正常水平高。（香港天文台）

受乾燥的東北季候風及其後於1月26日的季候風補充所影響，1月21日至28日本港轉為普遍天晴及乾燥，早上天氣清涼。隨著東北季候風逐漸緩和，1月餘下時間本港天氣和暖及部分時間有陽光。1月31日本港天氣相當溫暖，天文台氣溫上升至該月最高的24.5度。