【天氣預報】東北風吹今晚氣溫降4度　下周日爆暖渣馬跑手注意

今日正午時分，天文台錄得25.1度，繼年初二、年初三後，連續第三天再打破最熱年初四紀錄，但一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，本港氣溫顯著下降，下午各區氣溫普遍較昨日低4度左右，晚間各區普遍介乎20至21度。下周日（17日）便是「渣打香港馬拉松2019」的盛事，預料當日氣溫大致多雲，氣溫和暖，不是最佳的「跑步天氣」。

下午5時，天文台錄得20.7度，相對濕度為百分之88；在京士柏錄得的紫外線指數是0.2，強度屬於低。本港地區今晚及明日大致多雲，有一兩陣雨，天氣稍涼，氣溫介乎19至22度，明日最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等，吹和緩至清勁偏東風，離岸吹強風。

天文台錄得25.1度，成有記錄以來最暖年初四。（天文台）

新年後第一個上班日，天文台錄得25.1度，成有記錄以來最暖年初四，繼年初二、年初三後，連續第三天再打破最熱年初四紀錄。天文台指出，農曆年的頭三日，天文台錄得的平均氣溫有21.8度，是有紀錄以來最暖的初一至初三，較2007年的舊紀錄高1.1度。

但破紀錄的勢頭，似乎會稍為減弱，事關一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，下午本港各區氣溫普遍較昨日低4度左右，預料晚間各區普遍介乎20至21度。展望隨後一兩日天氣稍涼，風勢較大，下週中期氣溫逐漸回升。

天氣和暖非最佳跑步天氣。（天文台）

下周日（17日）是一年一度「渣打香港馬拉松2019」的盛事，現時預測，當日大致多雲，氣溫介乎20至24度，相對濕度介乎百分之70至90。據去年渣馬籌委會主席高威林的說法，最好的溫度是14至17度，而今年較暖且濕度較高，有機會影響跑手發揮，跑手應作充足睡眠備戰及注意降溫。