【天氣】19豬年破記錄成歷來最暖　五組數據話你知有幾熱

2月才剛過了首星期，踏入豬年也不過四天，但已經足夠寫下新歷史！因為2019豬年前後數天的氣溫，不斷寫下新紀錄，亦令這個豬年不只不太冷，實情更是非常和暖甚至溫暖，以至將成為自有記錄以來的最熱的農曆新年，其中以下五組數據，更全方位反映這個豬年如何令大家要變「燒豬」來賀歲，而香港要承受全球暖化的禍害，相信已是不證自明。

繼剛過去的周三（6日）香港錄得有紀錄最溫暖的年初二後，天文台周四（7日）下午，又錄得最高氣溫攝氏25.8度，再創有記錄以來最熱的大年初三，天文台隨後在 facebook專頁的發帖，hashtag更寫上「#小編亦有記錄以來首次年初一到年初三都短袖衫」、「#又破紀錄」、「#最暖年初三」、「#繼續暖笠笠過年」、「#燒豬賀歲」等字句！

今個新年不冷，更異常溫暖，有人稱可以一連多天穿短袖衫拜年，但晚上看花車巡遊，還是多穿一件外套較好。（資料圖片）

新正頭高溫紀錄三連破

「高溫」天氣然後再接再厲！天文台然後在年初四（8日）再錄得破紀錄的最高氣溫，天文台於是要再次發帖，開首即稱是「最暖新正頭」，直言「今個新春真係幾乎日日破紀錄」，同時提供數據指出「農曆年頭三日天文台錄得嘅平均氣溫有21.8度，係有記錄以來最暖嘅年初一至年初三，較2007年嘅舊紀錄高1.1度。」而天文台台長岑智明稍後在轉發該帖文時，就留言指「紀錄係用黎破嘅」，同時「可圈可點」加上一個「唉！」字作結。

究竟今年的農曆新年有多熱？實情如果從四組溫度數據再作分析，2019豬年的氣溫其實高得跨張！

19豬年稱霸最高氣溫榜

天文台網站提供的氣候資料服務中，設有天氣現象統計資料，當中再有節慶日氣候數據，記錄由1884年至今的農曆新年的氣候資料，當中包括農曆年初一前三天及後三天（下稱「農曆期」）的最高氣溫、平均氣溫、最低氣溫、平均相對濕度、總雨量及平均雲量的數據記錄。

《香港01》記者整合今年農曆年期的「最高氣溫」及「最低氣溫」，再跟過去紀錄比較，第一組數據，即「農曆年期天文台錄得的最高氣溫」（表一）顯示，在這七天內，今年的農曆年期最高氣溫，分別有年廿九及年三十成為有記錄以來第二位，而初二至初四更成為有記錄以來新高的第一位，而綜觀歷年首五位排名，從未曾有農曆年期是連續多日維持高溫。

「表一」顯示農曆年間一連多日天文台錄得的最高氣溫，均寫下有記錄以來新高。

東北季候風殺到剎停初四高溫

至於第二組數據，就是「農曆年期天文台錄得的最低氣溫之最高記錄」（表二），以反映在同日氣溫較低時，仍然非常和暖，結果顯示，年初二及年初三所錄得的最低氣溫，同樣是有記錄以來最低氣溫中的最高；而年廿九及年三十當日的最低氣溫，亦成為打進排名榜第二及第三位。

至於年初一當天，最低氣溫其實亦有18.1度，和暖的氣溫是有記錄以來最低氣溫中的第五高，換言之，是反映在低溫之時繼續和暖。至於初四的最低氣溫，由於受東北季候風在當天下午抵達廣東沿岸影響，入夜後氣溫才明顯往下降，不然恐怕亦同樣創出新紀錄，而現時最終錄得的19.7度，其實亦足以進佔三甲。

「表二」顯示農曆年間多日天文台錄得的最低氣溫，均是有記錄以來中的新高或較高溫度。

七日平均氣溫紀錄齊被改寫

第三及第四組數據，則是農曆年期七日最高氣溫的平均數（表三），以及農曆年期七日最高最低氣溫平均數（表四），其中前者高達24.2度，較次席1923年的23.1度紀錄高出1.1度，而第三至第五位的氣溫數值，就全數在23度以下。

農曆年期七日最高最低氣溫平均數方面，同樣成為了有記錄以來的新高，這七天的最低氣溫，平均仍達19.4度，較2007年史上最高最低氣溫的18.8度，高於約0.6度。而從以上四組數據可見，在過去一星期的氣候，實明顯較歷史平均值高，且並非個別一天的高與低，而是整體的明顯升溫。

「表三」顯示農曆年期七日最高氣溫的平均數高達24.2度，較次席高出1.1度。

「表四」顯示農曆年期七日最高的最低氣溫之平均數，今年較舊紀錄高約0.6度。

暫時已超史上最暖2月高溫

事實上，天文台台長岑智明早前曾在facebook上發帖並貼出氣溫預報概率圖，留言嘆道：「冬天去咗邊？」當時已有網民留言，表示憂慮今年2月會成為有記錄以來最暖的2份，而網民的擔憂其實不無道理，因為第五組數據，在在反映著有關趨勢。

翻查天文台數據，現時2月份的「最高月平均最高氣溫」紀錄來自2009年，溫度為23.7度，而現時2月首八天的最高氣溫平均值，則已是23.8度。值得留意是，2009年的2月份，當時亥月氣溫呈「低開高收」情況，即2月初氣溫較低，首周每日最高氣溫均在23.5度以下，而在最後一周，每日最高氣溫則曾上升至逾27度以上。至於今年的情況，天文台周五下午的facebook帖文就提示，根據目前溫度概率延伸預報，未來兩星期天氣依然會較暖，而預報就顯示，2月22日後的最高氣溫，最大機會出現的氣溫範圍在25.5至26.5度之間，而有關的「彩帶圖」在未來兩周，明顯一直呈向上趨勢，且更將在之後再會步步高升，故相信改寫最暖2月紀錄的機會必愈來愈大，餘下的問題，可能只是寫下多大的溫差。