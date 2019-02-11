【天氣預報】周末清涼完本周又回暖　今早有微雨薄霧新界最低15度

農曆新年期間天氣「暖笠笠」，一連多天錄得的氣溫更打破歷史紀錄，而剛剛過去的豬年第一個周末，天氣終於稍為轉涼，天文台在周日錄得最高氣溫只有18.8度，是踏入2月以來，最高氣溫首次低過「2字頭」；不過，大家又已經要跟涼快天氣道別，因為未來一周氣溫將持續上升，本周後期氣溫更將上升至最高25度。 受東北季候風影響，今日早上廣東沿岸天氣較涼，香港今日大致多雲，初時有幾陣微雨及薄霧，早上天氣清涼，日間部分時間有陽光，最高氣溫將回升至約21度，吹和緩至清勁東至東北風。隨著季候風將被一股潮濕海洋氣流取代，展望本周隨後天氣回暖。

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.7度，相對濕度為百分之87；預測今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。香港今早分區天氣情況，市區氣溫介乎17至18度，新界再低一兩度，只有15至17度左右。而今天的相對濕度，將介乎百分之65至90。

香港今早市區氣溫介乎17至18度，新界再低一兩度，只有15至17度左右。（香港天文台）

今早天氣仍然清涼

天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，香港今日大致多雲，初時有幾陣微雨及薄霧，早上天氣清涼，日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度，吹和緩至清勁東至東北風。

自動分區天氣預報就顯示，今早新界地區將只有15度左右，市區則有17度，而接近正午時份，各區氣溫將回升至20度或以上，下午時新界部分地區氣溫最高將升至23度。

潮濕海洋氣流將取代季候風

由於季候風隨著將被一股潮濕的海洋氣流取代，本周天氣之後又將逐步回暖，中後期廣東天氣溫暖，同時沿岸有霧。根據天文台的「九天天氣預報」，本周三及周四的最高氣溫將回升至24度，預測周五及周六更進一步升至25度。

而預料一股達強風程度的偏東氣流，將在周末期間影響廣東沿岸，周日（17日）及下周一（18日）氣溫將稍為回落。而未來多天的相對濕度最高達百分之90至95，而且連日有霧及微雨。值得注意是周日將舉行一年一度的渣打馬拉松賽事，雖然現時預測氣溫較上周末時下調，但仍然頗為濕暖，或影響選手的發揮，參加者需要留意屆時的天氣情況。

天文台在周日錄得最高氣溫只有18.8度。（香港天文台）

本月下旬前難見低溫

今個農曆新年氣溫長時間高企，且打破多個最高氣溫紀錄，成為有記錄以來最暖的農曆年，而在剛剛過去的周末期間，天氣才稍為轉涼，天文台在周日錄得最高氣溫只有18.8度，翻查天文台的天氣紀錄，原來是踏入2月以來首次最高氣溫低過「2字頭」，而上一次最高氣溫低於昨日紀錄，更要回溯至上月中旬，當時為1月18日，錄得的最高氣溫是18.5度。

根據溫度概率預報，未來兩周的預測最高氣溫，最大機會（30%以上）出現的氣溫範圍均在20度以上。（香港天文台）

而根據溫度概率預報，直至本月24日前的最高氣溫，恐怕亦難再回落至「2字頭」以下，從預報圖可見，未來兩周的預測最高氣溫，最大機會（30%以上）出現的氣溫範圍均在20度以上，情人節（14日）時預料更有60%以上概率接近24度，之後氣溫亦會在有關水平一直徘徊；最低氣溫方面，在本周中後更在18度以上。