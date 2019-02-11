【天氣】二月「春花」綻放蝶報喜　貪吃反嘴鷸嘴尖翹翹勤覓食

上周立春已過，加上今個農曆新年異常溫暖，令大自然早已春意盎然。雖然農曆年假期已經結束，但大家仍然可到戶外舒展筋骨，欣賞明媚春光。濕地公園就趁迎春之時，為大家介紹2月必賞的「春花」石斑木，另外還有生氣勃勃的報喜斑粉蝶，以及嘴尖翹翹的反嘴鷸，揭開萬物「一元復始」復甦的開幕禮！

在早上8時，天文台錄得氣溫為18.7度，相對濕度為百分之86；早上暫時在京士柏錄得的最高紫外線指數是0，強度屬於低。香港今早仍受東北季候風影響，早上天氣清涼，大致多雲，初時有幾陣微雨及薄霧，最高氣溫約21度。展望未來數日天氣回暖，至本周後期早晚將沿岸有霧。（按此閱讀：【天氣預報】周末清涼完本周又回暖）

今早各區較為清涼。（天文台）

石斑木較其他花朵早盛開

農曆新年熱播賀年歌曲，幾乎必數《迎春花》：「好一朵迎春花，人人都愛它」，但究竟什麼是「迎春花」？其實本來是黄素馨花，因為它在百花之中開花最早，隨後即迎来百花齊放而得名，但其實數到春天的代表花，又稱為「春花」的石斑木開樣開得嬌美，笑靨迷人。

在以往天氣仍然寒冷的春天，石斑木比起其他花朵更早盛開，並形成一片白色花海，就像迎接新春，故因而得名。石斑木新長出來的嫩葉透著紅色，襯托著粉白色的花朵，甚是好看。這些花雖然細小，但它有頂生圓錐花序，開花時就像一個小花球。

石斑木與梅花有幾分相似。（濕地公園提供）

跟梅花相似屬同科植物

「近看它的花朵是不是好像梅花呢？」濕地公園主管吳楚敏解釋，石斑木和梅花一樣同屬薔薇科植物，所以兩者的花朵相似；而石斑木的葉片是輪生的，所以它有另一個名字叫「車輪梅」。另外，石斑木是本地的原生物種，在很多郊野公園和山坡也能找到石斑木的蹤影。

而根據資料，石斑木原產中國及印度，廣布於華東、華南及西南地區，其果實呈球狀，多數，紫黑色，具有藥用價值。除了在濕地公園可以觀賞到石斑木，嘉道理農場及植物園亦同樣有不少石斑木正在盛開。

報喜斑粉蝶顏色鮮艷。（濕地公園提供）

報喜斑粉蝶一年多代

有春花怒放，又豈少得粉蝶來報喜？濕地公園嚴選的2月之蝴蝶，正是報喜斑粉蝶，這種中型大小的蝴蝶在秋冬季較為常見，其翅膀由黑色、白色、紅色和鮮黃色組成，愛在陽光燦爛的日子，成群結隊到開花的植物上吸食花蜜、曬太陽，濕地公園主管馮子豪形容：「個畫面就很鮮艷，生氣勃勃，就如它的名字報喜一樣。」

他續指，報喜斑粉蝶是一種一年多代的蝴蝶，在一年內會完成數次生命周期，它的幼蟲會吃一些寄生藤、桑寄生等植物，成蟲會在同一棵植物上產下很多卵，這些卵就會一同孵化變成幼蟲，進食後便會一同結蛹及羽化，所以這些植物的周邊，有時會看見一大群報喜斑粉蝶的幼蟲、蛹或剛孵出的成蟲。

反嘴鷸黑白分明，容易辦認。（濕地公園提供）

反嘴鷸顏色簡單嘴巴跨

至於2月份的每月雀鳥，雖然觀鳥季節開始踏入尾聲，但仍有甚值得觀賞的候鳥現身，牠就是嘴尖翹翹的反嘴鷸。

「不要以為雀鳥顏色愈多愈好看，這隻簡簡單單、黑白分明的雀鳥反嘴鷸也頗有綽頭。」濕地公園助理主管馮頴言介紹，牠的「亮點」就在嘴上──一把向上翹的弧形嘴巴。

反嘴鷸是一種白色涉水禽，有大塊黑色斑塊和細長藍色的腿。牠的嘴又長又尖，還向上微曲，方便牠們在泥灘中用嘴巴覓食，找出泥灘中的蟲子，叼著、撕咬及從水中過濾食物。想一睹他們的影蹤？大家就可以在濕地公園的泥灘觀鳥屋、米埔及后海灣等地發現牠們。