【天氣．情人節】天文台搞「明愛．暗戀」補習社　出帖抽盡明愛水

天文台玩fb出色程度冠絕一眾政府部門早有亮麗往績，遇上今天情人節，當然不會放過表演「實力」的大好機會，近日明愛專上學院的「邱比特」交友配對事件成為城中熱話，天文台也在facebook出帖，更派出天氣家族的度天隊長化身成為邱比特，海報上更大字標題寫上「明愛‧暗戀補習社」及「2月14日鼓吹談戀愛」等字眼，又有其他天氣家族成員拋出愛情語錄，而實情帖文是用１hardsell天文台的「氣象冷知識」節目。

最底幾句英文可謂畫龍點睛。（天文台）

為了硬銷和抽水，究竟可以去到幾盡？天文台今早就作出經典示範，適逢今日是情人節，而明愛專上學院的交友配對活動早前被校方以「鼓吹拍拖」為由被禁一事近日又引起各界關注，天文台「傑出公關」於是順勢又再出動，大玩食字gag，設計出一張『「明愛●暗戀」補習社』的電影海報，直抽「明愛邱比特」活動水，更指要「鼓吹談戀愛」，同時派出「度天隊長」、「雨點BB」及「太陽小子」這3個天文台天氣家族吉祥物大講「撩妹金句」，包括「大雨可以局部，但我愛你嘅全部」及「未到夏天又如何，愛你愛到要出酷熱警告」。

天文台吉祥物的撩妹金句頗為抵死。（天文台）

如此出色的「抽水post」，自然大獲好評，一小時左右已獲逾500讚好，有網民就留言，笑指天文台是知道今日相對濕度較高，所以要立刻出文「抽明愛水」；有人大讚天文台「連關公都收服埋」。



而其實天文台如此「抽水post」並非只求應景，當中其實是為自己的「氣象冷知識」特輯賣廣告，其中hashtag便明言「想好似天氣家族咁講情話都寧舍有內涵就要睇多啲氣象冷知識啦」，全力硬銷節目，又公告氣象冷知識逢星期五開班，如果多收看「氣象冷知識」就可以脫獨和不再成為「單身狗」，天文台的網站應該要準備好提防出現網絡爆塞呀！