【天氣預報】潮濕氣流逐步逼近　明日早晚有微雨　周六最高25度

一道高壓脊正覆蓋中國東南沿岸，預料一股偏東氣流會在今晚抵達珠江口一帶。今晚漸轉多雲，明日早晚有微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫22度。展望隨後一兩天偏暖，周六預測最高氣溫達25度，早晚沿岸有薄霧，星期日風勢頗大及有微雨。

在下午約5時，天文台錄得氣溫為23.3度，相對濕度是百分之70。一道高壓脊正覆蓋中國東南沿岸。預料一股偏東氣流會在今晚抵達珠江口一帶。本港地區初時大致天晴，吹微風。今晚漸轉多雲，東風增強，明日早晚有微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至22度，相對濕度百分之80至95。明日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

周日及下周一的最高氣溫，略降至只有22度。（香港天文台）

一股較潮濕的偏東氣流，會在未來兩三天影響華南沿岸，該區持續偏暖及有薄霧。天文台最新的九天天氣預報預測，周六預測最高氣溫達25度，能見度頗低，晚上有幾陣微雨。

預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。周日氣溫下降，最高氣溫比前一日下降3度至22度，直至下周二氣溫開始緩緩上升，有幾陣雨。下周三最高氣溫再次達到25度。此外，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣，下周三至五有幾陣驟雨。