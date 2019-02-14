【天氣預報】濕暖情人節向DRY say NO　放閃遇上多雲早晚有薄霧

一股較潮濕的偏東氣流會在未來一兩天影響華南沿岸，令該區持續偏暖及有薄霧，並為今個情人節帶來濕暖天氣。本港今早有薄霧，預測今日的最高相對濕度將達百分之95。翻查天文台資料，原來多年來情人節的天氣有兩大特別之處，包括從未曾試過「絕對天晴」，即平均雲量是0%，換言之在這天放閃總會有雲遮掩；另外就是相對濕度自有記錄以來，從未低於百分之50，難度連天意都認為，情人節是不應該dry的嗎？ 香港今日的天氣預測，亦合乎慣常的情人節天氣情況，將大致多雲，早晚有薄霧及微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁，展望未來一兩天偏暖，早晚沿岸有薄霧，在周日時風勢將頗大及有微雨。

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.7度，相對濕度為百分之89；預測今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。香港今早各分區的天氣情況，市區及新界的氣溫，均普遍介乎18度至19度，而多區的相對濕度則達百分之85或以上。

香港今早各分氣溫均普遍介乎18度至19度。（香港天文台）

情人節晚上氣溫仍和暖

天文台表示，一股較潮濕的偏東氣流正影響華南沿岸，令本港今早有薄霧，其中橫瀾島的能見度，曾降至2000米以下，預測今日大致多雲，早晚有薄霧及微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

自動分區天氣預報顯示，今天在上午10時後，各區氣溫便會已經上升至20度以上，下午部分部界地區氣溫會較高，今晚氣溫仍然和暖，晚上各區氣溫仍將維持在20度左右，各情人愛侶如外出慶祝情人節，在溫暖天氣下，可能更易感受到愛情的火熱。

今晚氣溫仍然和暖，晚上各區氣溫仍將維持在20度左右。（香港天文台）

偏東氣流周日帶來大風

而根據「九天天氣預報」，展望未來一兩天偏暖，至本周六氣溫將持續上升，預料周六最高氣溫將達25度，連日同時早晚沿岸有薄霧，周六晚更會有幾陣微雨。而預料另一股達強風程度的偏東氣流，會在周末及下周初影響廣東沿岸地區，星期日風勢將頗大及有微雨，如參加了今年的馬拉松賽事，當天出賽時要注意天氣情況作調當的調節。

至於下周的天氣情況，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣，氣溫亦有一定的波動，預測周日及下周一氣溫會略降至19至22度左右，但隨後又會再次升溫，下周三及周四將回升至最高25度；而由下周二起至周五，更會有驟雨。

據「九天天氣預報」，展望未來一兩天偏暖，至本周六氣溫將持續上升，下周中後將再見25度高溫。（香港天文台）

日平均雲量記錄從未見0%

今年情人節暖笠笠，但其實香港也有極寒冷的情人節，天文台在情人節前夕就整理出「情人節天氣排名」，但原來最冷的情人節，已經要追溯至1905年，當年錄得最低氣溫只有6.2度；而最熱的情人節則是1959年的27.3度，而近年天文台在情人節當天錄得的氣溫也偏高，過去七年錄得的最高氣溫，便有五年是在20度以上。

不過，要數最特別的情人節天氣數據，可能是以下兩大有趣紀錄，包括情人節並沒有0%的日平均雲量記錄，即再晴朗的情人節，也不是絕對天晴，最少仍錄得3％的日平均雲量；此外，香港的情人節不算多雨，但原來自有記錄以來，沒有一年的情人節錄得平均相對濕度是50％以下，最乾燥的情人節錄得的平均相對濕度也有53％，似乎連天公也在發放訊息，希望大家在這天不會太dry吧！

一連九天的最高相對濕度均達百分之95。（香港天文台）

新朱古力產品可刺激市場？

是日佳節，情人節會互送禮物，甜蜜的朱古力是選擇之一，但傳統朱古力新意欠奉，惟原來市場上近年有一種名為紅寶石朱古力（Ruby Chocolate）的全新朱古力面世，賣點是帶有純天然淡紅色澤及莓香味，如同為送贈女士而度身訂造。這種新朱古力的面世，其實跟天氣因素大有關係。有食品業界人士就認為，新口味朱古力對追求純天然味道客人有吸引力，其獨特口味更可令大眾對朱古力的印象帶來新鮮感。（按此閱讀：【天氣．情人節】雨新天然莓味朱古力成新寵？）