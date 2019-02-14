【天氣．情人節】雨水造就可可盛產跌價　新莓味朱古力成新寵？

今天是一年一度的情人節，情人之間會互送禮物，女士們可能會收花或收到甜蜜的朱古力，而作為製作朱古力的原材料可可豆，雖然在氣候變化下，被警告或會在未來絕種消失。 不過，與此同時，近年非洲的可可出口大國遇上雨水充足氣候，可可大豐收，惟世界近年推崇健康飲食的潮流，令甜食的朱古力需求減少，供過於求下，可可價格大跌，卻同時帶來契機，造就一種由新口味可可豆製成的天然粉紅朱古力面世。這種名為「紅寶石」的朱古力新產品現時已殺入香港，有食品業界人士認為，新口味朱古力對追求純天然味道的客人絕對有吸引力，其獨特口味，更令大眾對朱古力注入獨特和新鮮感。

在早上8時，天文台錄得氣溫為18.9度，相對濕度為百分之87。一股較潮濕的偏東氣流正影響華南沿岸，香港今日大致多雲，短暫時間有陽光，最高氣溫約22，同時早晚有薄霧及微雨，如安排了戶外節目，就需要留意變化。（按此閱讀：https://www.hk01.com/article/294626）

「百樂嘉利寶」（Barry Callebaut） 生產了第四種朱古力。（網上圖片）

紅寶石朱古力屬第四代

情人節有人送花，有人就可能會送朱古力，但傳統朱古力幾乎沒大新意，惟原來近年有一種全新朱古力面世，名為紅寶石朱古力（Ruby Chocolate），帶有純天然淡紅色澤，幾乎予人感覺是為送贈女士而度身訂造，究竟這種新朱古力是什麼來頭？

其實朱古力自面世逾80年來，基本可被分成為三代，包括第一代黑朱古力、第二代牛奶朱古力，以及第三代白朱古力，而紅寶石朱古力就被標榜為第四代的朱古力品種，由全球最大可可加工廠、瑞士的「百樂嘉利寶」（Barry Callebaut） 生產，於2017年才正式面世。

極端氣候影響可可豆的生產，令可可豆可能最快在2050年絕跡。（網上圖片）

全球暖化長遠影響可可生產

紅寶石朱古力的最大賣點，除其天然的粉紅色外，更有著天然的莓味，這兩大特色，均來自其原材料「紅寶石可可豆」（ruby cocoa bean），主要是產自南美洲的巴西、厄瓜多爾，以及非洲的科特迪瓦（象牙海岸）等地。不過，原來紅寶石朱古力之所以面世，跟天氣因素也有一定關係。

眾所周之，全球暖化與氣候變遷已成不容否認的議題，科研人員推斷，極端氣候影響可可豆的生產，令可可豆可能最快在2050年絕跡，沒有了原材料，屆時大家自然再沒有朱古力可吃了。

不過，在可可面對存亡危機前，這兩年科特迪瓦因為雨水充足，令傳統可可豆產區產量大增，市場上可可豆供應量因而多出三成，加上朱古力又甜、熱量又高，近年銷量一直下跌，結果是令可可豆價格急跌，農民收入自然也減少。

香港只有少數商店有售這種朱古力。

生產商需新朱古力產品刺激市場

而其實百樂嘉利寶的研發部門早在13年前，已經發現了紅寶石可可豆，但當年所做出來的朱古力口味偏酸，加上顏色偏紅，偏離當時市場上朱古力非黑即白的形象，結果無緣進一步推出市場去成為朱古力家族的新成員。但隨著朱古力生產商希望透過推出不太甜的新朱古力到市場來刺激朱古力銷量，可可豆農也希望藉改種紅寶石可可豆來增加收入，大家於是一拍即合，亦成了紅寶石朱古力出世的契機。

龍島食品有限公司銷售經理Seekie Yun接受《香港01》訪問時就認為，紅寶石朱古力最獨特地方是天然有淡紅色，跟一般人認識平常的朱古力大不同，而不需要加入任何色素，味道亦不需要刻意調味，便已經有天然草莓香味，故可以吸引追求純天然味道的客人。他又認為，相信一般客人不論男女，都會對這個獨特的紅寶石朱古力有興趣，「這款味道的朱古力食的時候，味道給人感覺很天然，很新鮮，又不可以說是食生果一樣，但始終如果我做朱古力行業行久，食了很多朱古力，這個味道真的是很獨特，很特別！」