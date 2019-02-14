【天氣預報】周日早上風大天氣稍涼　下周有雨元宵局部地區有雷暴

中國東南沿岸的一道高壓脊，正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流，華南沿岸未來一兩天持續偏暖及有薄霧，雖然直至本周六氣溫持續上升，最高將見25度，但隨著達強風程度的偏東氣流在周末時將影響廣東沿岸，周日風勢頗大同時天氣轉為稍涼，部分地區在不足一日間將出現10度溫差，屆時氣溫將顯著回落。但雖然氣溫適合馬拉松賽事舉行，當天相對濕度卻明顯偏高，跑手們需要多加留意。 另外，一道低壓槽會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，而一股溫暖的海洋氣流會在下周中期影響該區。下周二元宵節當天同時是廿四節氣中的雨水，當日料會有驟雨，初時局部地區更會有雷暴，而由本周末開始至下周末，均會有微雨及驟雨出現，大家外出時需要長備雨具。

在正午12時，天文台錄得氣溫為21.9度，相對濕度達百分之73。香港各區氣溫大部分上升至22度或以上，新界地區高溫較高，石崗高見25.7度，元朗公園、流浮山、天水圍一帶亦升至25度或以上水平。

新界地區高溫較高，石崗、元朗公園、流浮山及天水圍一帶均升至25度或以上。（香港天文台）

偏東氣流周日帶來大風

香港下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁，展望未來一兩天偏暖。天文台表示，華南沿岸未來一兩天持續偏暖及有薄霧，而中國東南沿岸的一道高壓脊，正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流，該偏東氣流會在星期日影響廣東沿岸，屆時該區風勢頗大，天氣稍涼。

根據最新發布的「九天天氣預報」，明日最高氣溫料約23度，周六時會進一步上升至25度，但周日氣溫即轉頭向下，回落至19至21度左右。自動分區天氣預報顯示，周六下午雖然部界地區將見27度高溫，但翌日早上卻會跌至17至於18度左右，市區早上亦只有約20度。當天是一年一度的渣打馬拉松賽，氣溫算是適宜作賽，惟當天相對濕度頗高，市區相對濕度將達百分之85以上，潮濕天氣不利選手散熱，或不利跑手發揮。

下周天氣不穩定，預測連日有雨。（天文台）

2月底氣溫再次回升

而下周香港將迎來不穩定天氣！天文台預測下周一將有有幾陣驟雨，稍後驟雨較多，而周二年宵（年十五）同時是雨水節氣，除有驟雨外，初時局部地區更有雷暴；下周三及周四開始受溫暖的海洋氣流影響，屆時將同樣有幾陣驟雨，氣溫同時亦會回升至最高25度。

高壓脊是高壓延伸突出的部份，現時正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流。（天文台）

截至23日的最新天氣預測，當天氣溫將介乎20至23度，相對濕度則介乎百分之80至95，當天將短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。而最新的溫度概率預報圖，就已顯示直至2月28日的氣溫預報，寒冷天氣幾乎可以肯定2月份不會來，因為2月最後一周氣溫將由星期初開始呈上升趨勢，28日及之後的最高氣溫，最大可能出現的範圍是25至26度，機率達40%至50%，接近27度的氣溫亦有30%至40%機會出現。