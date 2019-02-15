【天氣預報】明日25度為最暖冬季添高溫　下周有低壓糟天氣料不穩

天文台昨日出帖，預告今個冬季的香港氣溫勢創歷史新高，其中平均氣溫、平均最高和平均最低氣溫，都很大可能打破自1884年以來的紀錄。而今個冬天溫暖的日子未來更陸續有來，例如明天周六的最高氣溫便達25度，而下周三及四亦再有兩天出現25度的「高溫」。 不過，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，並在周日帶來頗大射勢，屆時氣溫亦將明顯回落至最高只有21度；而下周初更會有一道低壓槽，為華南沿岸帶來不穩定天氣，下周將連續多天多雲有驟雨，甚至雷暴。而今日香港天氣預測將大致多雲，早上會有幾陣微雨，日間部分時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣溫就介乎18至23度。

在早上7時，天文台錄得氣溫18.9度，相對濕度百分之87；預測今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。今早各區天氣情況，新界及市區的氣溫均約19度左右，相對濕度則介乎百分之70至95。而在昨晚凌晨後，將軍澳及沙田曾錄得微量的雨量紀錄。

今早新界及市區的氣溫均約19度左右。（香港天文台）

星期日風勢頗大

天文台表示，華南沿岸今明兩天繼續偏暖及有薄霧，本港今日大致多雲，初時有幾陣微雨，日間部分時間有陽光，最高氣溫約23度，晚上沿岸有薄霧，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。

而由於一股達強風程度的偏東氣流會在星期日影響廣東沿岸，展望星期六溫暖，但星期日風勢頗大，並有幾陣微雨及天氣稍涼。而預料一道低壓槽會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，而一股溫暖的海洋氣流，就會在下周中期帶來影響。

一連九天的最高相對濕度均達百分之95。（香港天文台）

本周日馬拉松舉行時氣溫將約20度左右。（香港天文台）

下周二難見「超級月亮」

自動分區天氣預報顯示，在今早9時後，各區氣溫將回升至逾20度或以上，而在中午過後，新年部分地區將上升至26度；明天下午氣溫將進一步升高，新界地區更會出現27至28度的「高溫」。而周日清晨至早上馬拉松賽事舉行時，市區氣溫將維持約20度水平。

而根據天文台的「九天天氣預報」，下周一開始將出現驟雨，稍後驟雨增多，周二元宵當天局部地區更會有雷暴，當天本來同時會出現「超級月亮」，但在多雲下，圓月恐怕會躲在雲層之後。而隨後數天將繼續有驟雨，氣溫同時顯著回升，周三及周四將重現25度的最高氣溫，不穩定天氣或要在下周末後才完結。