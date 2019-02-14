【天氣預報】周六最高25度下周有雨　今年暖冬有望破3項紀錄

中國東南沿岸的一道高壓脊，正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流。本港地區今晚大致多雲，明早有幾陣微雨，日間部分時間有陽光，最高氣溫23度。周六溫暖最高氣溫25度，星期日風勢頗大最高氣溫降至21度，有幾陣微雨及稍涼，隨後一兩日天氣漸轉不穩定。 天文台下午在Facebook貼文指根據目前的預測數據推算，去年十二月至今年二月的平均氣溫、平均最高和平均最低氣溫，都很大可能打破自1884年以來的紀錄。

在下午約6時，天文台錄得氣溫為21度，相對濕度是百分之82。中國東南沿岸的一道高壓脊正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流。本港地區今晚大致多雲，明早有幾陣微雨，日間部分時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣溫介乎18至23度，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。

根據最新發布的「九天天氣預報」，未來九天內有三天最高氣溫達25度。（香港天文台）

華南沿岸未來一兩天繼續偏暖及有薄霧。根據最新發布的「九天天氣預報」，明日最高氣溫料約23度，到周六會進一步上升至25度，最低氣溫為20度。一股達強風程度的偏東氣流會在周日影響廣東沿岸，周日氣溫將回落至19至21度左右。周日是一年一度的渣打馬拉松賽，氣溫算是適宜作賽，但相對濕度頗高，相對濕度將達百分之80至95，潮濕天氣不利選手散熱，或不利跑手發揮。

預料一道低壓槽會在下週初為華南沿岸帶來不穩定天氣下周一有幾陣驟雨，稍後驟雨較多，至周二有驟雨，初時局部地區有雷暴。下周三及周四開始受溫暖的海洋氣流影響，屆時將同樣有幾陣驟雨，氣溫同時亦會回升至最高25度。

天文台有Facebook貼文指今冬勢將成為有記錄以來香港最溫暖的冬天。（香港天文台Facebook截圖）

2月中旬，出現多日最高氣溫25度，感覺冬天不見了，天文台更指，「這個冬天何止不太冷，更勢將成為有紀錄以來香港最溫暖的冬天！」天文台今日下午在Facebook貼文指「今冬香港天氣勢創歷史新高」。天文台根據目前的預測數據推算，今個冬天，即去年十二月至今年二月，很大可能打破自1884年以來的平均氣溫、平均最高和平均最低氣溫，三項紀錄。貼文中亦解釋了箇中原因，是由於較少冷空氣從北方南下至華南沿岸，華南沿岸的低層南風亦偏強，加上南海北部水溫異常溫暖，令香港今個冬天遠較過往溫暖。