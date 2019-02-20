【天氣預報】天文台調低周日氣溫　料成今冬終極一涼再迎濕暖3月

一股溫暖潮濕的海洋氣流，正在今明兩日為廣東沿岸帶來有霧天氣，市區中午前氣溫上升至24至25度，新界地區氣溫較高，其中石崗、流浮山、打鼓嶺及元朗公園的氣溫，均曾升穿27度，預料下午氣溫會進一步升高，明天預測最高氣溫繼續維持在25度。 不過，受東北季候風影響，周五氣溫開始回落，天文台同時調低周末的預測氣溫，本周日的最高氣溫更只得19度。由於冬季將在2月結束，故本周末至下周初，將成為今年冬季最後一次稍涼天氣。最新發布的「九天天氣預報」就顯示3月1日的天氣預測，氣溫將介乎20至24度，最高相對濕度達百分之95，故3月將是由濕暖天氣開始。

新界多區氣溫今日上午曾升穿27度。（香港天文台）

在正午12時，天文台錄得氣溫24.4度，相對濕度為百分之87；在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。港九各區的天氣情況，市區氣溫介乎24至25度，新界地區氣溫明顯較高，其中石崗在上午曾錄得最高27.8度。而自動分區天氣預報更顯示，石崗或稍後會升溫至29度。

天文台及海事處呼籲，因海面能見度低，駕駛船隻人士應小心航行。（香港天文台）

而受有霧天氣影響，香港能見度降低，天文台能見度只得2500米，另有多處地點如橫瀾島、西灣河等，能見度亦在4000米以下，天文台及海事處呼籲，因海面能見度低，駕駛船隻人士應小心航行。

自動分區天氣預報更顯示，石崗或會升溫至29度。（香港天文台）

本周日氣溫回落

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，香港今日潮濕及有薄霧，下午短暫時間有陽光，天氣溫暖。今晚大致多雲，吹和緩東南風。展望明日溫暖及有幾陣驟雨，早晚潮濕有霧。

而受東北季候風影響，隨後數天華南沿岸天氣逐步轉涼，風勢頗大及有幾陣雨，香港氣溫亦明顯回落，天文台同時調低了周五至周日的氣溫預測，周五氣溫只介乎18至22度，周日氣溫更將跌至只有17至19度。由於今年冬季為12月至2月，換言之周日相信是今年暖冬最後一次出現較涼天氣。

本周日最高氣溫回落至2字頭以下。（香港天文台）

而隨著之後季候風逐漸緩和，下周中期廣東天色好轉及日間溫暖，氣溫便會再次回升，下周三（27日）及周四（28）的最高氣溫將回升至23度。而根據最新發表的「九天天氣預報」，下周五（3月1日）將以濕暖天氣踏入3月份，屆時最高氣溫將達24度，最高相對濕度就達百分之95，預測當天部分時間有陽光。