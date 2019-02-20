【天氣預報】中午過後無涼意　新界料最高28度　再挑戰今冬最熱？

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】昨日節氣「雨水」早上的一場雷暴，為大地帶來雨水，全日31毫米的雨量紀錄，更成為天文台有記錄以來，「雨水」節氣當日降雨量的新高，亦令今個冬季降雨量，一下子跳升至正常值近四分三。而隨著昨午大雨過後晴空乍現，氣溫亦明顯回升，部分地區溫度更升至26、27度。 一股較溫暖潮濕的海洋氣流緊接低壓槽影響香港，香港今日氣溫顯著回升，預測大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有霧，日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度，新界部分地區中午過後更又會出現28度高溫，吹和緩南至東南風，展望明日日間同樣溫暖，但接近周末時氣溫料會稍為轉涼，同時有幾陣雨。

在早上7時，天文台錄得氣溫為20.9度，相對濕度達百分之96；預測今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。香港今早各分區天氣情況，氣溫普遍介乎20至21度左右，而在凌晨至3時前大嶼山及新界西北雨勢頗大，部分時間和地區曾錄得逾10毫米的雨量。

香港今早各區氣溫普遍介乎20至21度左右。（香港天文台）

日間最高氣溫約25度

天文台表示，一股較溫暖潮濕的海洋氣流會在今明兩天影響廣東沿岸，同時帶來有霧的天氣，預測香港今日大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有霧，日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度，吹和緩南至東南風。

自動分區天氣預報顯示，今天氣溫接近中午前已顯著上升，其中石崗及流浮山在中午12時已升至28度，市區則約24度，而下午後氣溫持續向上，打鼓嶺亦將加入28度大軍，另有多區亦會升至27度。由於預測今日相對濕度達百分之75至90，故下午天氣料將令人感到又濕又熱。

石崗及流浮山在今天中午12時已升至28度，下午就有打鼓嶺加入28度大軍。（香港天文台）

翻查數據，今個冬季暫時最高溫的紀錄來自12月初，當時一連兩天曾錄得最高氣溫26度及27.1度。而踏入2019年，本月7日曾錄得25.8度的最高氣溫，另有5次錄得25度以上。

受東北季候風影響，周五氣溫開始回落，本周末及下周初將有幾陣雨，天氣稍涼。（香港天文台）

季候風影響周末稍涼

本周隨後天氣情況，展望明日日間繼續溫暖，同樣早晚沿岸有霧，「九天天氣預報」顯示，最高氣溫同樣達25度，但隨後受東北季候風影響，周五氣溫開始回落，本周末及下周初將有幾陣雨，天氣稍涼，周日氣溫將跌至只有18至20度，但隨著季候風逐漸緩和，下周中期廣東天色將好轉，本周底時將日間溫暖，氣溫又再回升至最高24度。

凌晨後大嶼山及新界西北雨勢頗大，部分時間和地區曾錄得逾10毫米的雨量。（香港天文台）

至於昨日早上一場雷暴的降雨情況，天文台亦發出了今年首個黃色暴雨警告，而數據就顯示共錄得31毫米的雨量紀錄，成為天文台有記錄以來，「雨水」節氣當日降雨量的新高，而累計今個冬季的總降雨量現時為77.8毫米，跟正常值105.9毫米大幅拉近，令現時只有少於30毫米的差距。

閃電定位網絡經優化後，閃電定位的準確度和探測效率也有所提升。（香港天文台）

天文台升級閃電監測

而雷暴除為大地帶來雨水，更造成多次閃電，天文台使用閃電儀監測閃電次數，前天更公布有兩個裝有新閃電儀的監測站，分別位於赤鱲角及珠海東澳島，已全面投入業務運作；天文台同時更新四台現有探測站之閃電儀，令可探測閃電的範圍由涵蓋廣東大部分地方，進一步擴闊至廣東省以外，實行令大灣區內的閃電都無所遁形。（按此閱讀：【天氣】粵港澳大灣區閃電盡掌握）