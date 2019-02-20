【天氣預報】今日氣溫破28度　海洋濕暖氣流襲港　明日濕度百分百

一股溫暖潮濕的海洋氣流，正影響廣東沿岸，下午本港大部分地區氣溫上升至25度以上，新界普遍地區的最高氣溫超過27度，打鼓嶺及石崗都錄得28.2度，流浮山亦有28度。預料明日繼續潮濕和暖，相對濕度更達百分之100。

在下午5時10分，天文台錄得氣溫為24.2度，相對濕度達百分之88，紫外線指數0.5，強度屬於低。本港地區今晚及明日大致多雲，早晚潮濕及沿岸有霧，最低氣溫約21度。明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約25度，吹輕微至和緩東南風。

明日繼續濕暖。（天文台）

受到一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，本港今日相當和暖，天文台上調最高氣溫至26度，下午大部分地區氣溫上升至25度以上，天文台則錄得25.6度；而新界普遍地區的最高氣溫超過27度，打鼓嶺及石崗同樣錄得28.2度，流浮山亦有28度。地區之間溫差亦頗大，大帽山及昂坪就分別錄得最高18.7及20.3度。

本港大部分地區氣溫上升至25度以上。（天文台）

天文台預測，這股海洋氣流會在明日繼續為廣東沿岸帶來有霧的天氣，相對濕度更達百分之100。受東北季候風影響， 隨後數天華南沿岸天氣逐步轉涼，風勢頗大，有幾陣雨。隨著季候風逐漸緩和，下周中期廣東天色好轉，日間溫暖。