【天氣預報】繼續清涼今日最低16度　大致多雲早上有一兩陣微雨

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。預測香港今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣清涼，氣溫約16至20度，新界再低兩三度，日間短暫時間有陽光。 展望隨後兩三日部分時間有陽光，氣溫回升。但接近周末氣溫又上又落，由周四最高24度，一日間下跌2度至周五最高22度，但到周六又回升3度至最高25度，大家要注意天氣變化。

早上7時，天文台錄得氣溫17度，相對濕度百分之88；預測今日最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港今早各分區氣溫普遍介乎13至16度左右。

各區氣溫普遍介乎13至16度左右。（香港天文台）

今晚氣溫繼續清涼

天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，預測今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約20度，吹和緩東至東北風，稍後風勢間中清勁。自動分區天氣預報顯示，今日中午前各區溫度仍在20度以下，下午後氣溫將略為回升。

接近周末氣溫又上又落

東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，該區早上天氣清涼。隨著季候風緩和，本周中期華南天色好轉，氣溫回升。本港今日開始氣溫回升，周四將上升至最高24度。但周五氣溫回落至最高22度，周六最高氣溫又急升3度至25度。預料一股潮濕的海洋氣流，會在本周後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣。周五開始早晚沿岸有霧，下周一有幾陣雨。

近周末氣溫上上落落。（香港天文台）

勿輕視「東北季候風」 可達三號風球的風速

冬季經常在天氣報道中提到「東北季候風」，原來東北季候風是香港冬季特有的天氣狀況。當天文台發出強烈季候風信號，即風速已經或者將會超過每小時40公里，即達到三號風球的風速。（按此閱讀：【天氣】強烈季候風信號不可輕視 風速等如三號風球）