【天氣預報】冷鋒殺到周末氣溫十五十六 　今多雲有雨濕度百分百

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】今個冬季最後一次轉涼正式啟動，與一道冷鋒相關的東北季候風「全面進場」，對廣東沿岸地區帶來影響，令香港今早部分地區氣溫，較昨日低兩至三度，預料本周末早上，部分地區氣溫將跌至15至16度。 預測香港今日天氣大致多雲，早上有幾陣雨，沿岸有霧，天氣較涼，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約22度，相對濕度最高達百分之100，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁，而周末期間天氣清涼，風勢頗大及有幾陣雨。

與一道冷鋒相關的東北季候風，將在未來兩三天影響廣東沿岸地區。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為18.6度，相對濕度是百分之90；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎17至18度左右，大部分地區在昨晚凌晨而今早，曾錄得5毫米以下的雨量紀錄。

本港今早部分地區氣溫較昨日低2至3度，各區氣溫普遍介乎17至18度左右。（香港天文台）

大部分地區在昨晚凌晨而今早，曾錄得5毫米以下的雨量紀錄。（香港天文台）

今晚氣溫明顯回落

天文台表示，一道冷鋒昨晚抵達廣東沿岸，而其相關的東北季候風，將在未來兩三天影響廣東沿岸地區，同時帶來一道雨帶，本港今早部分地區氣溫較昨日低2至3度，預測今日大致多雲，天氣較涼，早上有幾陣雨，沿岸有霧，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約22度，而相對濕度則介乎百分之75至100，相當潮濕，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。

自動分區天氣預報顯示，今日中午前各區溫度仍在20度以下，下午後氣溫將略為回升，但今晚凌晨後氣溫會開始明顯回落，明早新界地區最低將只有15度，稍後略升至16度，而市區就有17度；周日早上氣溫相若，新界地區氣溫再介乎於15至16度左右。

香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎17至18度左右。（香港天文台）

未來多日的相對濕度，最高達百分之100，相當潮濕。（香港天文台）

3月由濕暖開始

隨後的天氣情況，展望周末期間天氣清涼，風勢頗大及有幾陣雨，天文台的「九天天氣預報」顯示，本周末氣溫將介乎17至19度左右，而隨著季候風逐漸緩和，下周中期華南地區天色好轉，日間溫暖。香港氣溫亦將由下周一起開始回升，之後再轉濕暖天氣踏入3月份，因為按現時預測，下周末時最高氣溫將再次回升至25度，相對濕度同時也將回升至最高百分之100。