【天氣】乍暖還寒氣管易起病　注意保暖留神過敏減呼吸道刺激

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】今年冬季流感肆虐，公營醫療系統「爆煲」，雖然整個冬季即將完結，天氣更早已開始回暖，但大家絕不能掉以輕心，其中由今天開始一連三天，氣溫將會下跌，受冷鋒與東北季候風影響，香港早晚天氣非常清涼，氣溫驟變，更容易引起氣管疾病如發炎等，呼吸系統科專科醫生就為大家提供小貼士，教路大家如何小心護理氣管，實行自己氣管自己救。

在早上8時，天文台錄得氣溫為18.7度，相對濕度為百分之89；一道冷鋒昨晚已抵達廣東沿岸，而其相關的東北季候風將在未來兩三天影響廣東沿岸地區，同時帶來一道雨帶，今早將有幾陣雨，下午部分時間天色明朗，展望周末期間天氣清涼，風勢頗大及有幾陣雨。（按此閱讀：【天氣預報】冷鋒殺到周末氣溫十五十六）

與一道冷鋒相關的東北季候風，正影響廣東沿岸地區。（香港天文台）

溫度濕度轉變可刺激氣管

每當氣溫驟降，又或天氣變化令氣溫波動，都是氣管疾病病發的高危期，如果本身是慢性氣管疾病患者，例如哮喘或慢性氣管炎人士、肺氣腫或本身肺部曾做過手術，又或有其他長期病患如糖尿病、心臟病人士，就更加需要小心護理自己的氣管，因為隨時令病情加劇。

港怡醫院呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅接受《香港01》訪問時解釋，例如鼻敏感等過敏問題，在冬天乾燥或冷空氣下會容易發作，同樣道理，氣管敏感的病人，也會在這些時候容易病發，而對哮喘病人或肺氣腫病人而言，溫度和濕度的轉變，都可以刺激他們的氣管，甚至患上氣管發炎。

港怡醫院呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅提醒氣管敏感的人在冬季要小心護理氣管。

視乎氣管炎種類對症下藥

溫志堅醫生拍出，氣管發炎大致可分為兩類，第一類是過敏性發炎，可以因為天氣溫度和濕度轉變，令過敏的發炎產生；第二類就是冬天常見的呼吸道感染，最熟悉是流感感染，其中冬天是流感最厲害的時期，因流感跟一般感冒不同，很多時會進入下呼吸道，因而引至氣管發炎，故此在這些季節上，氣管炎或肺炎機會出現的機會也會較平日高。

至於治療方向，就要視乎病人的氣管炎發作是屬那一類，如果只是敏感性發炎，可能需要加強敏感性治療，如本身有哮喘，因天氣轉變令哮喘發作，就可能在呼吸劑的劑量或成份上要作調校，病情較嚴重的病人，甚至可能要短時間內改為服用口服類固醇來控制敏感性肺炎。但如果是屬感染，就需從感染的源頭入手，例如屬流感感染，就需要使用流感藥物，而如果是細菌性的感染，便可能需用服用抗生素。

因為天氣轉變哮喘發作，可能需在呼吸劑的劑量或成份上要作出調校。（視覺中國）

西醫不戒口惟同樣忌凍飲

不過，其實防患於未然其實更加重要！如果想減低在冬天出現氣管發炎的機會，溫醫生就教路大家要從預防層面入手，其中預防流感的方法，包括政府現時每年都宣傳呼籲市民注射流感針，這對一些高危族群，特別是65歲以上的老人、本來有長期病患人士、孕婦及小朋友都可帶來適切的保護，既預防感染流感，甚至可減免出現其他嚴重的併發症。

另外，也要由強健體格入手以增強抵抗力，所以要保持均衡飲食、多做運動、充足休息，以強化身體的免疫系統。溫醫生提醒，如果遇上溫度驟降的天氣時，應盡量穿著足球的保暖衣物，同時減少室外活動，做運動可選擇移師至室內，因室內溫度變化較室外少，如有恆溫設施，更可幫助減少氣管病患發作。飲食習慣方面也要留意，「西醫不像中醫有很多戒口，但我們一般認為一些冷凍的飲品，對氣管或呼吸道有刺激的作用」，故此，如果想氣管健康，就要盡量減少這些飲品，原來對呼吸道也是有幫助。