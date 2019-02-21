【天氣預報】冷鋒殺到氣温持續下降　明早清涼新界最低16度

濕暖的天氣暫時小休，雖然一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，但同時一道冷鋒已在廣東北部形成並逐漸向南移動，預料會在晚間抵達沿岸地區。本港今晚氣溫會逐漸下降，明早相當清涼，新界最低只有16度，市區約18度。今個周末氣溫持續下降，介乎17至19度，下周氣溫回升，以暖和的天氣步入3月。此外，天文台指出，有熱帶氣旋在西北太平洋及南太平洋同時出現......

天文台在下午5時10分錄得氣溫為18.2度，相對濕度達百分之94，紫外線指數0.2，強度屬於低。本港地區今晚及明日大致多雲，今晚及明早有幾陣雨，沿岸有霧。明日天氣較涼，市區最低氣溫約18度，新界再低一兩度，只有16度，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約22度，吹和緩偏東風，晚間轉吹北至東北風。

明早天氣相當清涼。（天文台）

與冷鋒相關的東北季候風會在未來數天影響沿岸地區，展望週末期間天氣清涼，氣溫介乎17至19度。根據自動分區天氣預報，在周六早上及周日清晨，新界地區將低見15度，是久違的清涼天氣。值得注意的是，周末風勢頗大及有幾陣雨。而隨著季候風逐漸緩和，下周中期華南地區天色好轉，日間溫暖。

下周天氣回暖。（天文台）

天文台下午在Facebook出文，指現時有兩個熱帶氣旋分別在西北太平洋與南太平洋出現，包括是位於關島東南面的「蝴蝶」及正移向澳洲以東海域的「奧馬」。西北太平洋全年均可能有熱帶氣旋形成，但在冬末春初出現的均極少會影響華南沿岸，香港也從未試過於一至三月「打風」。