【天氣預報】今日多雲有微雨　下周一轉涼最低17度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日大致多雲，初時有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至23度，相對濕度介乎百分之75至95。 星期四部分時間有陽光，日間溫暖，最高氣溫25度。本周後期沿岸有霧。下周初天氣稍涼。

早上7時，天文台錄得氣溫為18.8度，相對濕度百分之84；預測今日最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早各區氣溫普遍介乎19至21度左右。



天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約23度，今晚有薄霧，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。在上午5時，強颱風蝴蝶集結在雅蒲島之東北偏北約720公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋。

蝴蝶會在未來一兩日橫過西北太平洋，並逐步減弱。（香港天文台）

周末最高25度 下周轉涼有驟雨

根據最新九天天氣預報，明日上升至最高氣溫25度，但周五氣溫回落，最高22度，周六、周日則再次回升至最高25度。預料一股潮濕的海洋氣流，會在本周後期為本港帶來有霧的天氣，一股東北季候風會在下周初為華南帶來稍涼的天氣。而受一道低壓槽影響，下周中期本港天氣不穩定，下周一氣溫急降至最低17度，連續多日有雨。此外，強颱風蝴蝶會在未來兩三日橫過西北太平洋，並逐漸減弱。

未來幾天氣溫上上落落。（香港天文台）

本地農夫睇天做人 下雨易水浸隨時被困

常說農民要看天做人，天氣好壞直接影響收成，農夫心血隨時因天氣報銷。本地農夫面對香港一年四季不同天氣挑戰，夏天酷熱易中暑，下雨易水浸，隨時浸壞農作物，農友分享本地耕種生活。（按此閱讀：【天氣】本地農夫怕天氣突變 遇黃雨水浸隨時被困）