【天氣】本地農夫怕天氣突變　遇黃雨水浸隨時被困

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】常云農民要看天做人，因天氣好壞直接影響收成，花了多月甚至一整年的心血，隨時因天氣變化而全部報銷。本地農夫如何面對香港的一年四季的天氣變化？甚麼天氣最影響他們收成？《香港01》記者找來在上水塱原與農夫合作多年的劉善鵬，分享本地農夫面對的挑戰。

在早上8時，天文台錄得氣溫為18.9相對濕度為百分之84；一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約23度，今晚有薄霧，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。（按此閱讀：【天氣預報】今日多雲有微雨 下周一轉涼最低17度）

約8時，大部分地區氣溫約18至19度。（香港天文台）

長春社助理保育經理劉善鵬（煎Pan），大學主修生態，畢業後在長春社「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」工作，在塱原跟農夫合作做生態復耕的工作。「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」是長春社在「可持續發展基金」和「環境及自然保育基金」撥款資助下成立，目的為保護及提高塱原的生態價值；發展塱原成為生態旅遊熱點。

煎Pan表示塱原主要種幾個農作物，一些是農夫自己出產售賣的，他們夏天會種通菜，冬天會轉種西洋菜。另外，一些是生態水田種植，一年一造的有慈姑、馬蹄，一年兩造的有稻米，第一造會在4月插秧7月收成，第二造會在 8月插秧11月收成。煎Pan認為塱原最好最舒服的天氣是11月，「秋天很涼爽，還可以看見藍天，稻田金色，秋收的時候來到塱原工作也好，自己散步看看雀鳥也好，也是很舒適的季節。」

塱原生態水田種植慈姑和馬蹄。（禾‧花‧雀‧塱原生態農社Facebook圖片）

但天氣差的塱原卻變得危險，塱原一下大雨可能半小時已經水浸，「我們現在行的路，下完雨可能半小時內已經全部浸了，因為天氣來得很突然，突然黃雨來是走不了的，有時被困在這裡，可能在小屋躲著等天氣好轉才出來工作。」天氣轉變對農作物有一定影響，煎Pan指「有時農夫要立即下田，用水泵把水泵走，否則菜會被浸壞。」天氣對農夫的收成有直接影響，「我們試過種米或種馬蹄苗時，也試過沒有雨水秧苗成長不到，我們要買另一批種或者去其他田取苗再種。」

11月是塱原稻田秋收的時間，稻田一片金黃色。（禾‧花‧雀‧塱原生態農社Facebook圖片）

除了雨水，高溫對塱原農夫來說是另一大挑戰。煎Pan指塱原最熱是夏天7月、8月，特別是颱風前的幾天，煎Pan表示「試過一點風也沒有，天是黃色的，氣溫可以達37度。」這些日子他們會盡量避免中午時間下田，但其實即使是早上9時多或4時多，還是像個蒸爐一樣熱，他們工作時一定要帶很多水、戴帽、塗好防曬，否則站在田半小時已經會感不適。

說到農夫看天做人的辛酸，煎Pan抬頭看著一片藍天表示「我想是農夫就是這樣，每日要看天有沒有水，太多又不能，陽光也是要充足，太強的陽光會旱災，農夫其實也看化了，天給我們甚麼就收成多少，農夫很重視收成，也希望大家珍惜收成，因為是是很多的心血和幸運才能得到收成。」