【天氣預報】今早有雨氣溫回升　接近周末最高25度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一股清勁的偏東氣流正影響廣東東部沿岸，預測今日大致多雲，早上有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至22度，吹和緩至清勁偏東風。 未來一兩日部分時間有陽光，氣溫回升。接近周末預測有兩日達到最高25度，周四、周六最高25度，周五最高則為23度，氣溫又上又落，大家要注意天氣變化。

早上7時，天文台錄得氣溫為17.9度，相對濕度百分之87；預測今日最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎17至19度左右。

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東東部沿岸，預測今日大致多雲，早上有幾陣微雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩至清勁偏東風。上午5時，超強颱風蝴蝶集結在雅蒲島之東北偏北約610公里，移動緩慢，在西北太平洋徘徊。

超強颱風蝴蝶集結在雅蒲島之東北偏北，在西北太平洋徘徊。（香港天文台）

超強颱風蝴蝶菲律賓以東徘徊 料逐漸減弱

隨著該偏東氣流在本周中期緩和，沿岸地區氣溫回升，周四將上升至最高25度，但周五氣溫回落，最高23度，周六最高氣溫則回升2度，再次達到最高25度。預料一股潮濕的海洋氣流，會在本周後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，而一道低壓槽將會在下周初影響華南。此外，超強颱風蝴蝶會在未來一兩日於菲律賓以東的西北太平洋徘徊，並逐漸減弱。

周四、周六兩日最高氣溫達25度。（香港天文台）

濕度高濕疹易復發 中醫教路清肺毒

春天天氣潮濕，濕度高對皮膚影響特別明顯，濕疹患者在潮濕日子易受病情復發困擾。中醫師指，「濕邪」、「風邪」會導致皮膚問題。要改善濕疹情況，除了戒口，還可配合食療排清肺毒。