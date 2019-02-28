【天氣預報】今日多雲有薄霧最高25度　明日稍涼有雨最低18度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日稍後增強，預測今日大致多雲，早晚有薄霧，氣溫介乎20至25度，相對濕度介乎百分之70至95。 明日最低溫僅18度，風勢較大，周末期間潮濕及沿岸有霧，氣溫回升至最高24、25度水平。下周初較涼，氣溫介乎17至22度。

早上7時，天文台錄得氣溫為20.8度，相對濕度百分之93；預測今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎19至21度左右。

早上大部分地區氣溫介乎18至20度。（香港天文台）

天文台表示，華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日稍後增強，預測今日早晚有薄霧，日間部分時間有陽光及溫暖，最高氣溫約25度，吹輕微至和緩偏東風，今晚風勢漸轉清勁及有一兩陣微雨。上午5時，熱帶風暴蝴蝶集結在雅蒲島以北約820公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋並逐漸消散。

熱帶風暴蝴蝶會在今明兩日在西北太平洋逐漸消散。（香港天文台）

明日轉涼 周末回暖最高25度

根據最新九天天氣預報，周末期間被一股潮濕的海洋氣流取代。預料東北季候風會在下周初為華南帶來較涼的天氣，周一氣溫降至最低17度，隨後幾日氣溫介乎18至22度。一道低壓槽會在下周中期帶來不穩定天氣，下周一至周五連續5天多雲及有幾陣雨。此外，熱帶氣旋蝴蝶會在今明兩日在西北太平洋逐漸消散。

未來幾天氣溫上上落落。（香港天文台）

擊退「春困」 中醫教路祛濕升陽氣

踏入春天，天氣回暖，如果時常覺得疲倦乏力、提不起精神，可能是受「春困」所擾。註冊中醫師指，由於冬天精氣過度消耗，加上春天潮濕，濕氣停留體內，導致春困。中醫師建議，多按壓相關穴位及配合食療，可改善情況。