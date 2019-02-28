【天氣】 「春困」沒精神關鍵是祛濕　清朝名醫養生湯升發陽氣

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】踏入春天，天氣回暖，不少人受「春困」困擾。什麼是「春困」？就是常常覺得疲倦乏力、提不起精神來。中醫指由於冬天精氣過度消耗，加上春天潮濕，導致濕氣停留於體內導致出現春困狀況。多按壓相關穴位及配合食療可改善春困情況。

在早上8時，天文台錄得氣溫為21度，相對濕度為百分之93；華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日稍後增強，預測今日大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨，氣溫介乎20至25度，相對濕度介乎百分之70至95。（按此閱讀：【天氣預報】今日多雲有薄霧最高25度 明日稍涼有雨最低18度）

下周轉涼及有雨。（香港天文台）

春天天氣和暖又潮濕，容易覺得疲倦，沒有精神，菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚接受《香港01》訪問時解釋，從中醫角度，春困的成因一方面是由於冬天的時候保養得不好造成。例如，冬天應該多休息的時候反而休息不夠，應該藏精氣的時候又過度消耗了。所以在春天的時候身體的陽氣或精氣都不夠，就會出現春困。

另一方面，由於春天天氣偏向潮濕，加上飲食不節制，平時出汗也較少，導致濕氣停留體內之後影響脾胃，人就會容易昏沉。如果本身就有失眠的狀況，就更加會無精打采、提不起神、疲倦乏力、食慾不振。

春困令人無精打采、提不起神、疲倦乏力（中國視覺）

要擊退春困，余醫師指出關鍵是祛除濕邪，而祛濕最好的方法就是出汗。所以適當運動令到出汗特別好。此外，余醫師建議可在生活習慣上作出改變，午睡15分鐘可以改善疲勞；保持工作或居住的地方室內空氣流通；進行適當的戶外活動令到心情舒暢；多用木梳梳頭，有利於陽氣升發，亦可以消除大腦疲勞。另外，多按壓十宣穴位，十宣穴位位於十個手指頭的尖端，有助提神的功效。

十宣穴位位於十個手指頭的尖端，多按壓有助提神的功效。

余醫師建議食療方面，可以參考清代名醫的一張食療方「穀雨養生湯」。在春天潮濕的時候飲用，有升發陽氣、養陰生津的功效。材料有鴨梨1個、馬蹄8個、蓮藕45克，蘆根30克、麥冬30克，加水煲煮即成，亦可按個人喜好加入冰糖。