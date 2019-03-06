【天氣預報】今日多雲繼續有雨　明日轉涼失守2字頭最高19度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎18至23度，相對濕度介乎百分之75至95。 未來數天間中有驟雨及雷暴，明日及星期五天氣稍涼，氣溫下降至介乎16至19度，而且風勢頗大。

早上7時，天文台錄得氣溫為20.5度，相對濕度百分之90；預測今日的最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎19至21度左右。



天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區能見度較低，稍後驟雨增多，局部地區有雷暴，吹和緩東南風，氣溫徘徊在22度左右，稍後轉吹和緩東北風，氣溫下降至約18度。

明日及周五氣溫下降。（香港天文台）

明日轉涼跌破2字頭 下周初天色好轉

一道低壓槽會在本周餘下時間於廣東沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，明日及周五天氣稍涼，氣溫下降至介乎16至19度。受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉，早上天氣清涼。

驚蟄春雷萌動 養生要令肝氣舒暢

今日是驚蟄，是廿四節氣中的第三個節氣，是春天回暖的時候，氣溫回升個較快，漸有春雷萌動，驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲。中醫指春季與肝相應，養生原則是令到肝氣舒暢。（按此閱讀：【天氣．節氣】驚蟄宜養肝忌酸性食物 壓力大易肝氣旺盛）