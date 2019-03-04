【天氣預報】今日多雲有雨最高23度　周三周四轉涼有雷暴

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】東北季候風正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，預測今日大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎19至23度，相對濕度介乎百分之70至90。 明日部分時間有陽光。受一道低壓槽影響，本周中後期天氣不穩定，連續多日下雨，下周三、周四有雷暴。

早上7時，天文台錄得氣溫為20.4度，相對濕度百分之83；預測今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎18至20度左右。

今早大部分地區錄得最低氣溫約18、19度。（香港天文台）

天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，本港今早氣溫普遍較昨日低兩三度，預測今日大致多雲，早上天氣稍涼日間部分時間有陽光，最高氣溫約23度，晚上有一兩陣驟雨，吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁。

本周中後期天氣不穩定。（香港天文台）

周三、四有雷暴 下周初天色好轉

根據最新九天天氣預報，東北季候風會在今日為華南沿岸帶來較涼的天氣。預料一道低壓槽會在本周中後期於沿岸地區徘徊，該區天氣不穩定。周三及周四局部地區有雷暴。受一股乾燥的季候風影響，下周初華南天色好轉。

天氣潮濕用冷氣機抽濕效果差

春天天氣潮濕，令衣服難乾，家中牆身亦有機會出現水珠，不少人會選擇用冷氣機抽濕，但天文台在「氣象冷知識」中指，冷氣機抽濕，效果不及抽濕機好。（按此閱讀：【天氣】拆解回南天潮濕之迷 霧和雲有甚麼分別）