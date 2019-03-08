【天氣預報】今日有雨清涼最低15度　小心溫差明日最高氣溫達22度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日多雲，有幾陣驟雨，天氣清涼，氣溫介乎15至18度，相對濕度介乎百分之80至95。 明日稍後驟雨增多及有雷暴。下周初天氣清涼，天色逐漸好轉，周一部分時間有陽光，早上天氣清涼。

早上7時，天文台錄得氣溫為15.8度，相對濕度百分之89；預測今日的最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎15至16度左右。



天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日多雲，有幾陣驟雨，天氣清涼。最高氣溫約18度。吹和緩至清勁東風，離岸吹強風。今日的最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。強烈季候風信號現正生效。天文台亦發出特別天氣提示預料本港吹偏東強風。市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

橫瀾島風速達每小時40公里。（香港天文台）

周末氣溫上上落落 下周初天色好轉

預料一道低壓槽會在周末期間影響華南，該區有驟雨及雷暴，根據最新九天天氣預報，直至星期日仍有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。氣溫則上上落落，明日最高氣溫上升4度至22度，最低氣溫17度，但周日氣溫再次下降至介乎16至19度，大家要注意溫差。受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉，周一部分時間有陽光，早上天氣清涼。下周大部分時間天晴，氣溫回升。

春天較潮濕底妝須注意控油

近日春雨綿綿，代表春季及新一年來臨，專業化妝師幸樹就提供今年春季化妝貼士，今年春季流行糖果色、粉色，而且妝容要有光澤感。由於春天較潮濕，所以女士在化妝時也要做好控油，才令妝容持久。