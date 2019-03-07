【天氣預報】今日繼續驟雨雷暴最低17度　下周初天色好轉有陽光

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。預測今日今日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎17至21度，相對濕度介乎百分之85至95。 未來兩三天間中有驟雨及雷暴。明日天氣稍涼，風勢頗大。下周初華南天色好轉周一部分時間有陽光，早上天氣清涼。

早上7時，天文台錄得氣溫為18度，相對濕度百分之96；預測今日的最高紫外線指數大約是1，強度屬於低。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎16至18度左右。



天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴，預測今日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，日間氣溫徘徊在19度左右，天氣稍涼，吹和緩東北風，漸轉吹清勁東風，離岸吹強風。

天文台總部錄得雨量45.5毫米，打破「驚蟄」的日雨量紀錄，（香港天文台）

昨日是廿四節氣中的「驚蟄」，天文台在Facebook貼文指從午夜至下午5時，天文台總部錄得雨量45.5毫米，打破「驚蟄」的日雨量紀錄。舊紀錄是在2009年，當日天文台錄得38.5毫米雨量。

下周初天色好轉，周一部分時間有陽光。（香港天文台）

明日轉涼跌破2字頭 下周初天色好轉

一道低壓槽會在本周餘下時間於廣東沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，直至星期日仍有驟雨及雷暴。周五及周日天氣稍涼，氣溫下介乎16至19度。受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉周一部分時間有陽光，早上天氣清涼。

天氣影響製葉 晴天、陰天、雨天各有不同

茶職人Season分享過天氣對種植茶的影響。其實對製作茶葉也會有影響。以台灣烏龍茶為例，晴天、陰天或雨天採的茶青，會以不同方法製作成不同口味的烏龍茶。