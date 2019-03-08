【天氣】春季流行粉色珊瑚色　潮濕易溶妝控油底霜、碎粉不可少

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】所謂「一年之靚在於春」，為迎合春天來臨，《香港01》再找來專業化妝師幸樹，為大家化個春天靚妝教教路、醒醒貼士！由於春天較潮濕，所以女士在化妝時也要先做好控油，才令妝容持久。

在早上8時，天文台錄得氣溫為19.3度，相對濕度為百分之94；一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日多雲，有幾陣驟雨，天氣清涼，最高氣溫約18度。強烈季候風信號現正生效。明日稍後驟雨增多及有雷暴。下周初天氣清涼，天色逐漸好轉。（按此閱讀：【天氣預報】今日有雨清涼最低15度 小心溫差明日最高氣溫達22度）

今早最低氣溫約14至15度。（香港天文台）

春天較潮濕 底妝須注意控油

來到春天，化妝時必須要注意底妝在控油上做得較好，因為春天較為潮濕，容易令妝容易溶落，所以粉底會選擇比較薄身、控油度高的產品。

化妝師幸樹示範化春天靚妝的重點步驟：首先要用光澤度較高的底霜，放有T字位和面頰，令整體輪廓突出一點；之後再用一些控油產品塗在T字位，令妝容更持久及避免出油。粉底方面，需要用一些控油度較高的粉底，淺一度的粉底則塗在臉中間。另外，在腮邊建議用上深一點的粉底做修容效果。幸樹提醒，因為潮濕的天氣特別加強碎粉的份量，如果碎粉不夠，妝會很容易溶落，「想知道妝容的粉底夠不夠？可以用手背輕輕觸摸臉頰，感到乾爽就可以。」

化妝師幸樹示範使用珊瑚色為主的眼影。

今年春天流行糖果色、粉色 妝容要有光澤感

眼妝方面，幸樹教路今年春妝的眼妝流行糖果色和粉色為主，今次示範則使用珊瑚色的眼影。首先可用珊瑚色、啡色及珍珠色眼影，下眼則用啡色眼影。幸樹提醒因為使用珊瑚色會令有些人顯得比較眼腫，補救方法可用啡色修容粉輕輕掃在眼窩位，視覺上令眼不太腫，輪廓也會更突出。最後加上啡色眼線及睫毛膏，眼妝便完成。

春妝唇妝可選擇淺粉紅色及橙色唇膏。

至於使用胭脂方面，用桃色或珊瑚色最適合，輕輕從髮線邊掃出，胭脂橫掃可以感覺更可愛，配合春天的感覺。今年春季妝容主要以高光和光澤感為主，用淺珊瑚色輕輕掃在臉頰中間，增加光澤感。如果想嘴唇更立體是有個秘訣，就是利用中間暗影顏色，在唇底掃少許，唇會更立體。用香檳色作高光，放在鼻樑、鼻頭及上唇的位置。

此外，唇膏是春妝的另一重點，幸樹指出：「今年流行一些粉色或糖果色，所以粉色系或橙色的唇膏也適合今年春天。」如果唇色原本偏深的話，可以先用淺粉紅色「打底」，再用橙色唇膏，先塗在唇中間再慢慢向外推，塗好唇膏妝容便完成。