【天氣】茶職人深入台灣烏龍茶茶山　解構不同天氣製茶方法

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】「人在草木」的茶職人Season較早前分享過天氣對種植茶的影響，其實天氣對製作茶葉也會有影響。以台灣烏龍茶為例，晴天、陰天或雨天採的茶青，會以不同方法製作成不同口味的烏龍茶，味道各有千秋。

在早上8時，天文台錄得氣溫為17.6度，相對濕度為百分之96；一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨。本港方面，今早普遍地區錄得超過5毫米雨量。而氣溫亦較昨日低三、四度。預測今日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，最高氣溫介乎21度。明日天氣稍涼，風勢頗大。下周初華南天色好轉，早上天氣清涼。（按此閱讀：【天氣預報】今日繼續驟雨雷暴最低17度 下周初天色好轉有陽光）

香港今早大部分地區氣溫普遍介乎16至17度左右。（香港天文台）

天氣對種茶當然有影響，其實對製作茶葉也有影響。「人在草木」的茶職人Season曾經到台灣探訪茶山，並逗留在一個製作烏龍茶的茶廠內學習觀摩，Season表示茶廠會利用不同的方法製茶，台灣製法通常是把好天和陰天採收回來的青葉，放在一個陽光充沛的地方曬，這個步驟叫曬青。陰天或陽光下山日落的時候，他們會把採回來的茶青放在茶倉，放在一個空間給它曬燈，Season形容「好像城市人不曬太陽選擇曬燈一樣」，而不同曬青方法會出現不同的等級及不同製法的茶葉。

「人在草木」茶職人Season曾經到訪台灣茶山。（受訪者提供）

晴天（左）、陰天（中）及不好的天氣（右）採收的茶青製作成的茶葉。

好天的茶葉因為是受陽光的滋潤，完全是天然製作，所以做出來的茶很少做很重發酵和比較少做深度的烘焙。所以多會做清香型的烏龍茶，第一款是好天採收的茶青製作成輕度發酵的台灣高山茶，第二款是陰天採收的茶青製作成清香型的烏龍茶。比較之下第二款會更黃，茶葉呈墨綠色。而第三款茶主要是收集天氣不好的茶青，製作出較深度的發酵及經烘焙的茶葉，所以很明顯這個茶葉比剛才的兩款深色。第三款茶主要是重發酵、烘焙度高，第二款則以淺度烘焙和深的發酵，掩飾茶青被天氣的影響的缺陷。

Season沖泡了三款茶，分別由晴天（左）、陰天（中）及不好的天氣（右）採收的茶青製作成。

Season把三款茶也沖出來，比較下第三款很明顯較橙並且深色很多。不同發酵程度的茶沖出來，茶的湯色也有分別。味道方面，第一款比較鮮味亦有點酸味，第二款較第一款濃很多，所有味道也加強一點，還帶點苦澀味。第三款則完全不同，較為醇厚，是傳統烏龍茶的味道。Season指第三款是用了傳統製法，即中發酵和烘焙度較重的烏龍茶。

不同天氣的茶配合不同製法各有風味，Season表示「沒有話好天的茶一定是最好，陰天的茶話一定不好！只不過是好天、陰天或雨天採的茶會用不同製作方法，不一定好天的茶才是好茶。」