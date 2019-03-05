【天氣】冬夏季泡茶水溫不同　極端天氣有利種靚茶？

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】港人一年四季也愛喝茶，不論是上茶樓嘆茶食點心，還是早上來杯香滑的茶餐廳奶茶伴早餐。天氣不但影響泡茶的過程，極端天氣更影響茶樹的成長。「人在草木」的茶職人Season為大家分享在不同季節的泡茶技巧，以及近年極端天氣對茶農的影響。

在早上8時，天文台錄得氣溫為19.3度，相對濕度為百分之94；一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，同時影響該區的雷雨稍為減弱。預測今日多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫約23度。今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量，而西貢及將軍澳更錄得超過30毫米。（按此閱讀：【天氣預報】雷雨稍為減弱 今日多雲有幾陣驟雨最高23度）

新界及九龍東多區錄得40至70毫米雨量。（香港天文台）

不同職業的人士，也會被天氣影響工作。Season是位茶職人，平日會用「人在草木」的代號，到不同地方試茶，舉行茶會跟別人分享不同的茶的味道。差不多一年四季也會泡茶的Season表示，泡茶的方式需因天氣調整：「好像現在天氣比較冷，我自己在沖茶煲水的時候會作調整。」在冬天天氣寒冷的日子：「可能水滾好但在我注水前，它很快已經降溫了，所以會在水較滾的時間沖泡，讓它在泡茶的時候溫度流失不會太多。」而夏天的時候則盡可能泡茶後再降溫，令茶湯的溫度可不致太高，然後奉茶的時候就不會太熱。

冬天用較滾的水泡茶，減少溫度流失。

近年不少極端天氣對農田業做成不同程度的影響，種茶農也不能倖免。經常走訪不同農園跟茶農交流的Season指，知道近幾年的氣候反常，影響茶山的採收。茶農向Season表示，在秋天的末端已經開始採收冬茶，而且產量亦會比較少。近幾年還有一個有趣的現象，「在台灣認識的一個茶農跟我說，他們的茶園海拔不是很高，大約海拔一千八百公尺左右，通常是過了二千公尺才有機會下雪。但近幾年的兩次冬天茶園也有下雪。一般來說，下雪對農作物影響嚴重，植物會枯死，來年亦會失收。」

但茶比較有趣，它有一種比較特別的抗寒性質，所以下雪時它只會休眠，茶樹不會冷死。「茶農冬天見到下雪，他們反而會很高興，因為在下雪時，土地裡面正在冬眠的害蟲，因為氣溫太低而冷死，來年的春天害蟲就很少，不用太多農藥，很自然地多了很多可說是有機的茶。」另一現象是土壤因為溶雪的關係，土壤會帶有很多水份滋潤，所以來年的春茶的品質十分好，內含物亦十分飽滿。極端天氣對整體環境可能不太好，但對茶來說反而有好的影響。

下雪時茶樹只會休眠，不會冷死。

對Season來說在甚麼天氣喝茶也是一樣享受，更分享他喜歡的一段詩：「春有百花秋有月；夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭；便是人間好時節。」這首詩是說日本人喜歡常常掛在口邊的說話「日日是好日」。Season指「其實我在沖茶時感悟到的是，在夏天很熱或是冬天外面很寒冷，其實我們可以有室內很舒適地泡茶。好像在夏天的時候，我喜歡泡一些較清爽的白茶、綠茶，一來很解喝，二來亦會感到很涼爽、很涼快，心情也更愉悅。冬天的季節比較寒冷，我喜歡泡一些比較溫熱的茶，如熟普洱或陳年老茶，喝完會感到身體溫暖，亦感覺到冬天也不是大家想像中那麼淒涼。因為可以在室內可以泡一個溫暖的茶，其實是一件賞心樂事。」在茶裡，Season懂得欣賞四季，每一個季節適宜飲的茶也帶給他不同的感受。