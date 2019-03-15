【天文台科普】界定霧與薄霧嘅準則係咩？一文拆解春天霧形成原因

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

霧是懸浮於近地面空氣中的大量細微水滴。每年春季，香港常會出現霧。霧對航海和航空均有很大影響。

什麼是霧？

在水氣充足、微風及大氣層穩定的情況下，如果接近地面的空氣冷卻至某程度時，空氣中的水氣便會凝結成細微的水滴懸浮於空中，使地面水平的能見度下降，這種天氣現象稱為霧。霧的出現以春季二至四月間較多。

如何界定霧與薄霧？

按世界氣象組織規定，水氣凝結物令能見度降低到一千米以下的稱為霧。至於薄霧，世界各地界定的準則不盡相同，在香港，能見度在一千至五千米之間，就稱為薄霧。

常見於春季的霧是怎樣形成的？

在每年春季，香港及鄰近地區會受到冷、暖氣流交替的影響。當從北面移到華南沿岸的冷空氣逐漸減弱，香港便不時被溫暖而潮濕的海洋氣流所影響。這段期間，華南沿岸海域的海面溫度仍然較低，當溫暖潮濕的空氣移至近岸時，氣溫便會受下面較涼的海面影響而下降。氣溫下降而導致空氣中的水氣凝結成小水滴，霧便會出現。

大氣層穩定度與霧有什麼關係？

當近地面的空氣較冷而上空的空氣較暖時，近地面的空氣因密度較高而不容易上升，保持原來的位置。這情況稱為穩定大氣。穩定大氣有利於霧的形成。在春季，大氣通常較穩定；在夏季，大氣一般較不穩定。同樣，在大氣穩定而又乾燥的情況下，近地面的懸浮塵埃微粒不容易擴散，形成煙霞。

霧對日常生活有什麼影響？

霧對交通有很大影響。在本港，大霧曾引致海港內輪船相撞，亦會延誤飛機的升降，做成損傷和經濟損失。高速公路上亦曾因為大霧釀成交通事故。

原文：霧

作者：香港天文台