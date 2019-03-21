受厄爾尼諾影響 　天文台料今年最多7個颱風襲港　6月前或不打風

去年共有6個熱帶氣旋襲港，當中包括維持10小時「10號波」的超強颱風山竹。天文台今日（21日）公布今年天氣展望，預測全年有4至7個颱風進入香港500公里範圍，屬於正常。 隨着厄爾尼諾已形成，天文台預料會在今年全年平均氣溫偏高，有機會打入十大，甚至五大最暖年份，而雨量屬正常至偏多，年雨量介乎2100至2900毫米。

去年超強颱風山竹襲港，十號風球維持了十小時。（資料圖片／盧翊銘攝）

全球暖化日趨嚴重，天文台預測全年平均溫度偏高，有機會打入十大，甚至五大最暖年份。

根據天文台本月初預測，赤道太平洋中部及東部在過去5個月持續偏暖，較正常高0.5度或以上，海水溫度距平的總和超過4度，可見一次厄爾尼諾事件已經形成。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料厄爾尼諾會在今年春季持續。

剛過去的冬季平均氣溫高達19.1度，成有紀錄以來最暖；寒冷天氣日數只有3日，也是有紀錄以來最少。

天文台台長岑智明表示，2015年至18年全球氣溫及溫室氣體排放量多次刷新高，助長溫室效應發生，市民要時刻應對氣候變化及極端天氣。

厄爾尼諾發生在春季（3月至5月）時會影響南海北部的大氣環流，通常會為華南沿岸地區帶來較「ENSO 中性」（非厄爾尼諾或拉尼娜）狀態多的降雨。天文台預測，今年年雨量介乎2100至2900毫米，屬正常至偏多。