今早多區錄得28度　冷鋒明晚殺到　天文台預測周日低見17度兼有雨

春季回暖，本港今早多個地區最高氣溫飆升至攝氏27度或以上，當中元朗、石崗、打鼓嶺、大尾督及橫瀾島更錄得超過28度。天文台預料，一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸並為該區帶來雷雨，加上受東北季候風影響，周日(24日)本港急降至最低17度，稍涼天氣維持至下周初，溫暖及有陽光的天氣料至下周中後期再現。

今早元朗、石崗、打鼓嶺、大尾督及橫瀾島曾錄得超過攝氏28度。（天文台網站截圖）

一股海洋氣流正影響廣東沿岸，天文台預測本港今日部分時間有陽光，天氣溫暖，今晚沿岸有薄霧，吹輕微至和緩偏南風，氣溫介乎23至27度。

天文台預料，一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸並為該區帶來雷雨，受隨後的東北季候風影響，周末至下周初天氣較涼。根據最新九天天氣預報，本港明日（22日）仍十分溫暖，短暫時間有陽光，最高氣溫達26度，晚上有驟雨及局部地區雷暴，料入夜後或降至21度。下雨天在周末持續，天文台預測，周六（23日）多雲有雨，天氣轉涼，初時能見度頗低，局部地區有雷暴，氣溫降至最低18度，至周日（24日）更進一步降至17度，稍涼天氣將維持至下周初。

（天文台網站截圖）

隨著季候風逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，下周中後期華南氣溫回升。天文台預測，下周二起本港部分時間有陽光，且氣溫逐步回升，至下周四及五最高氣溫再回升至25度，早晚沿岸有薄霧，下周相對濕度大致維持在75%至95%。