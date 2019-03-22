天文台今錄得27.5度創今年新高　冷鋒今晚過境　明早跌至18度

天文台預測，一道冷鋒將於今晚（22日）橫過珠江口一帶，為香港帶來顯著較涼的天氣。 昨日（21日）香港經歷了六年來最溫暖春分，天文台今日下午3時錄得總部最高氣溫27.5度，打破本月19日所錄得的最高氣溫27.4度紀錄，一個月內二度刷新今年氣溫新高。 今晚局部地區有雷暴，氣溫在午夜後將會更明顯下降，根據天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，預料明日早上市區只有18度，較今日日間高位回落近10度。

天文台今天（22日）中午錄得最高氣溫27.5度，再刷新今年最高氣溫，其他區多逾28度。（天文台網頁）

本月兩度刷新今年氣溫紀錄

在冷鋒抵港前，今日天氣和暖，雖然多數時間有雲，但今日仍足以令人出汗，在維園的香港花卉展覽，不少人都穿輕薄衣裳。天文台在本月19日錄得27.4度，打破本月5日所錄得的26.7度原今年最高溫紀錄（2月28日也錄得26.7度）；到今天下午3時，天文台錄得27.5度，一個月第二次刷新今年氣溫紀錄。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

今晚局部地區有雷暴​

據天文台下午4時半發布的九天天氣預報，冷鋒會為香港帶來較涼的天氣，午夜前後風勢轉大，雨勢較為頻密，局部地區有雷暴。天文台又預料，明日（23日）的風勢將逐漸增強，天氣更顯著轉涼，早上降至18度，日間最高23度。

香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，今晚午夜時市區氣溫仍有24度，但過後會明顯下降，到明日早上7時，只餘18度，即不足半日內，由今日高位下跌9.5度；明日各區最低17度、最高19度。

天文台預料，下周日（24日）的氣溫將進一步下降，氣溫將低至17度。然而隨後季候風會被一股潮濕的海洋氣流取代，下周中期氣溫將逐漸回升至25、26度。