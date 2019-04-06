中午多區氣溫逾28度　炎熱天氣持續至下周三　隨後轉涼跌至20度

本港今日（6日）天氣炎熱，中午時份，多區氣溫上升至攝氏28度或以上。天文台預測炎熱天氣將持續至下周三（10日），一連五日最高氣溫達28度。但隨着下周四（11日）開始有驟雨，氣溫將稍為回落。

本港今早有薄霧，天文台台長岑智明拍攝到薄霧中的日出。（岑智明／「社區天氣觀測計劃 cwos」fb）

本港大致天晴，早上部分地區能見度頗低。吹輕微至和緩偏南風。未來數天部分時間有陽光，日間炎熱。截至中午時份，天文台錄得京士柏最高氣溫攝氏27.3度，市區多區氣溫都超過28度，大美督最熱，有30.1度；元朗公園和石崗都超過29度。天文台展望一股偏南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，28度高溫將持續至下周三。

受低壓槽影響，下周四華南有雷雨，本港亦開始有驟雨及降溫。一股達強風程度的偏東氣流會在下周後期影響沿岸地區，該區天氣稍涼，下周五（12日）最低氣溫跌至20度。

多區氣溫上升至攝氏28度或以上。（天文台網頁截圖）

除了炎熱，本港今日亦灰濛濛一片，能見度低。其中維港能見度跌至4,600米，海事處提醒，海面能見度甚低，駕駛船隻人士應小心航行。天文台科學主任黎宏駿解釋，本港由於風勢微弱，同時天晴，微風不利港內的懸浮粒子消散。加上本港正受從海洋而來的偏南氣流影響，懸浮粒子加上空氣中的水氣，會容易吸收陽光，令空氣散射的能見度較低。展望明日及下周一早上仍有薄霧，下周中期風力增強，能見度亦有望改善。