強雷雨區將影響香港　天文台發雷暴警告　料吹強烈陣風

晴朗天將暫別，天文台今日（11日）傍晚發出「預警」，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，未來數日本港天氣將漸轉不穩定，明日（12日）早上率先有雷暴，市民出門上班上學前宜留意最新天氣情況。天文台晚上9時發出特別天氣提示，位於珠江口以西的一個強雷雨區正逐漸向東移，並可能在短期內影響香港，雷暴警告亦告生效。 天文台雷暴天氣將維持至下周二（16日），並料增強至狂風雷暴。下雨天將延至下周六（20日）的復活節假期第二日，但下周中後期將短暫時間有陽光，不過市民外出時記得帶備雨具，以應付驟雨隨時灑下。

天氣雷達圖像顯示，強雷雨區雨量不低，部分區域雨量達每小30毫米以上。（天文台圖片）

天文台在晚上9時20分發出雷暴警告，有效時間至晚上11時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，高達每小時80公里或以上的陣風吹襲香港。

新界西北料首當其衝

天文台晚上9時指出，位於珠江口以西的一個強雷雨區正逐漸向東移，並可能在短期內影響香港，促請市民提高警惕。

從9時的天氣雷達圖像，強雷雨區的雨量主要在集中在其他東部，雨量達每小時30毫米以上，所以若沒有減弱，當其稍後進入香港境內時雨勢將甚大，首當其衝將是新界西北，然後到九龍，其後再香港及新界東。

今日傍晚時分，望向飛鵝山，烏雲已佔去半邊天。（Daniel Wan攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

【天氣會變】好天咗都一段時間，嚟緊幾日會有變化啦，預計天氣將會漸轉不穩定，有驟雨同雷暴，出街記得帶雨具，當然仲要check埋天文台網頁或者手機app，掌握最新天氣狀況。 天文台

今日天空一度烏雲密佈，但在在黃昏時分夕陽又出來，有市民拍下鴨脷洲日落美景。（Yiu-hung Chiu攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁 低壓槽今晚移近本港 氣溫略降 本港過去數天經歷高溫、有陽光的好天氣，今日部分地區更飆升至超過攝氏30度，天文台最高有29.9度，較昨日所錄得今年最高氣溫低0.2度。但正為廣東內陸帶來驟雨的一道低壓槽，預料在今晚移近廣東沿岸地區，將令本港立即降溫，料市區午夜降至約25度。 根據下午4時半最新公布的九天天氣預報，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港明日早上局部地區有雷暴，最低氣溫降至23度兼有幾陣驟雨，至周日（14日）驟雨增多及有雷暴，去到下周二雷暴進一步升級，預料當日多雲、有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最低氣溫只有21度。

下周中才可再見太陽

天文台預料，有陽光的日子將於下周三（17日）再現，且氣溫逐步稍回升，至下周六最高氣溫再飆升至28度，但其間仍然有幾陣驟雨，市民外出時最好帶備雨具了。

（天文台網站截圖）