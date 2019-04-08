天文台「小渦旋」預測惡劣天氣系統奪兩獎　每六分鐘更新預報

雨季將至，一個能準確預報惡劣天氣的系統對天文台而言不可或缺。天文台自行研發用作預測短期惡劣天氣的「臨近預報系統」（小渦旋），能利用人工智能加入深度學習技巧(deep learning)，令預報的準確度高達八成，可每六分鐘作一次預報，預報員能平均早半小時就能的知惡劣天氣來臨，發出相關警示。 該系統獲得2019香港資訊及通訊科技獎「商業方案」大獎，以及「商業方案（商業及公營機構）」金獎。

天文台高級科學主任黃偉健表示，小渦旋去年新增深度學習技巧，會加入過去的暴雨個案，更準確預報降雨。（張雅婷攝）（張雅婷攝）

「小渦旋」的英文全名是Short-range Warnings of Intense Rainstorm of Localized Systems（簡稱「SWIRLS」），是天文台自1999年起自行開發並運行的臨近預報系統，亦是世上首個臨近預報系統。天文台高級科學主任黃偉健表示，小渦旋是用作對未來數小時的天氣變化作出預測，主要應對大雨、閃電、冰雹和雷雨大風等惡劣天氣，過往一直依靠雷達數據演算出降雨區域的移動方向及速度。該系統去年新增深度學習技巧，會加入過去的暴雨個案，更準確預報降雨。

早半小時知降雨

小渦旋的預測範圍能及方圓256公里，預報數據每六分鐘更新一次，預報員平均早30分鐘能得知惡劣天氣來臨，從而發出相應得天氣警告，準確率達八成。目前公眾人士可使用「我的天文台」的「定點降雨預報」和「珠江三角洲地區降雨臨近預報」瀏覽有關預報。

「小渦旋」通過分析兩次連續雷達掃描的雷達回波數據，演算出降雨區域的移動方向及速度。（政府資訊科技總監辦公室網頁）

除了在香港應用小渦旋，天文台亦將其推廣至東南亞等地，甚至南非。黃偉健解釋，由於不少港人會外遊，若其他地方與天文台一樣，同樣能預測到未來數小時的惡劣天氣，對港人會是多一分保障。

天文台目前已將小渦旋數據放到網上共享平台，讓有興趣的機構共同研發。小渦旋獲得2019香港資訊及通訊科技獎「商業方案」大獎，以及「商業方案（商業及公營機構）」金獎。評審讚賞此系統能夠準確地預測降雨和閃電，並提前幾小時預測其位置和強度，讓天文台能夠及時和有效地準備應對這些潛在的危險天氣條件，從而保護市民和財產。