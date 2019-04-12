雷暴警告、強烈季候風信號同生效　天文台料復活節假驟雨中過

經過幾日炎熱天氣後，本港今日（12日）終於轉涼，而且有雨。雷暴警告及強烈季候風信號現正生效，天文台預測不穩天氣將會持續，本港會有雷雨。雖然下周中期雨勢減弱，但驟雨將持續至復活節（21日），預料市民要在雨中度過假期。

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道低壓槽正為廣東西部及珠江口帶來雷雨。（黃偉民攝）

強烈季候風信號、雷暴警告同生效

一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來雷雨，本港今日大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。天氣稍涼，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。天文台已於上午10時50分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

天文台其後再於11時05分發出雷暴警告，有效時間至今日下午1時30分，預料大嶼山及新界西部有局部地區雷暴。

（天文台網頁截圖）

料下周有驟雨及雷暴

天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，本港周末及下周初天氣不穩定，有驟雨及雷暴，天氣稍涼。預料低壓槽會在下周初為華南帶來大驟雨及雷暴。

下周二（16日）天氣最差，多雲，有驟雨 及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨後數天雨勢雖然減弱，但直到復活節，仍然有幾陣驟雨，氣溫介乎24至28度。