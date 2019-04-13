低壓槽帶來雷雨　天文台料復活節雨中度過　最高升至30度

本港今早天空灰濛濛一片，天文台預測受低壓槽影響，未來兩、三天本港都有雷雨，至下周二（16日）更會出現狂風雷暴，雨勢有時頗大。在復活節假期（4月19至22日）期間，天文台預測本港仍然多雲、有幾陣驟雨，但氣溫逐步回升，至最後一日假期市區最高氣溫或達攝氏30度。

天文台預測，本港未來數天都是下雨天，下周初更帶來大驟雨及雷暴。（資料圖片）

驟雨正影響廣東，一股達強風程度的偏東氣流亦影響沿岸地區，為本港帶來稍涼天氣，氣溫介乎攝氏20至22度。天文台表示，今日本港多雲，有驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東風，初時離岸吹強風。

受低壓槽影響，天文台預測，未來兩三天華南有雷雨，周日假期仍然有驟雨及幾陣雷暴，下周二（16日）更升級至狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台預料，一股活躍的偏南氣流會在下周後期為華南帶來驟雨，但氣溫逐步回升。

根據最新九天天氣預報，下周三（17日）有驟雨，初時有雷暴，日間雨勢減弱，短暫時間有陽光；在復活節假期期間，將持續多雲及有幾陣驟雨，短暫陽光將於最後兩日假期出現，且氣溫進一步上升，至4月22日（周一）氣溫更升至30度，市民外出遊玩時要留意天氣狀況了。