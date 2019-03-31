【深圳好去處】天文台圓型波波觀測站打卡！沿路靚景預約參觀攻略

這裡有深圳最藍的一片海、有深圳最美的山頂棧道、有天文愛好者的心之所向、以及絕美的日落和星河，還是公認的流星雨最佳觀測地。以上的一切在暫別了6個月之後，深圳天文台終於在2019年的3月再次開放參觀！

天文台觀測站總是白色一個「圓型波波」，裡面到底係點樣？小編今次便成功預約去到深圳市天文台親測，一探究竟（官方微博）

讓時間回到3月1日上午九點，小編準時打開電腦和手機，經過5分鐘的激烈戰鬥後，終於成功預約到深圳市天文台2019年度首次公眾開放日！下面，就讓小編帶大家先睹為快。

深圳至靚海邊棧道——天海道

雖然早有心理準備，但深圳天文台山頂的風景還是在遇見的那一刹那便驚豔到小編！一條蜿蜒曲折的山間棧道直通海邊，雖然當時山上好大霧，但愈接近就愈會發現，這裡的海水藍得讓人心醉。下山的方向右望，可以看到西涌，那延綿數里的白色沙灘。向左望，則是被薄霧覆蓋着的一望無際的曲折海岸線。

+ 7 + 6 + 5

一直向海邊走，最終抵達的是一處叫做穿鼻岩的地方，海浪不斷擊打着岩壁，激起無數白色的浪花。找個天晴的日子再來吧！沿着海岸線一直向前走，路途雖然艱辛，但一路上的景色，足以讓人忘卻一切的疲勞。當夕陽染金天空之時，驀然回首，一定會看到天文台的兩個圓頂矗立在最高的山頂之上，令周遭的一切，都是如此的和諧與夢幻。

天文圓頂大揭秘

深圳天文台的兩個大圓白頂是天文台的絕對標誌，就算是被霧氣遮蔽也只會增添它的神秘氣息。以往只能遠觀的小編，在久違的開放日這天，終於可以進入圓頂去一探裡面的秘密！從外面看，不覺得圓頂有多大，誰不知原來裡面的空間如此寬敞。工作人員還當場打開了圓頂！一時間，小編都不知道是自己在轉，還是圓頂在旋轉。

工作人員當場打開電動圓頂（深圳微時光提供）

對了，給大家科普一下，圓頂的目的是保護天文望遠鏡免受日曬雨淋。所以，在這圓頂裡面，自然就擺放着貴重的天文望遠鏡，千萬不能隨意觸摸。在這座圓頂裡除了有天文望遠鏡，還有承載望遠鏡的赤道儀、以及觀測太陽光譜的光譜儀。雖然比想像中小得多，但第一次見到實物的小編還是歎為觀止。

+ 4 + 3 + 2

藏着銀河的天文科普廳

開放日的另外一個看點，就是這座全新打造、首次亮相的天文科普廳了。劇透一下，這裡藏着一整片銀河！科普廳面積雖然不大，但是其中陳列的展示及互動設施絕對值得一玩。

八大行星公轉演示盤用最直接的方式，一秒讓我們了解八大行星各自公轉的速度和狀態，而且在一旁的控制台上還有更多有趣的操作等你來解鎖。快來秤一秤天體體重秤，看看自己在不同行星上的重量，體驗一秒變瘦變重！看下圖，誰敢說比我重！

+ 5 + 4 + 3

還有折射式、反射式、折反等天文望遠鏡大曬冷…一次性讓你看夠所有望遠鏡種類！展廳裡還有互動拍照、星座猜一猜等十多項有趣又好玩的互動體驗。

深圳市天文台（深圳微時光提供）

後記

其實，這次深圳天文台之行還是有很多美中不足的地方。最大的遺憾就是天氣實在一般，不過這也給了小編再來一次的動力。深圳市天文台，下次再約！

溫馨提示：下次開通網上預約參觀是4月1日，想去的朋友就要把握機會（官方微博）

深圳市天文台參觀資訊 地址：大鵬新區南澳街道西涌海灘4號 開放日預約方法： 1.登陸天文台網站預約： http://sznco.121.com.cn/gxt/v2/gryuyue/index.html 2.公眾號預約： 進入「深圳天文」公眾號，選擇「參觀互動」進行預約。 參觀時間： 上午：請於9:30後入場，12:00前離場，講解於10:00開始，過時不候； 下午：請於14:30後入場，17:00前離場，講解於15:00開始，過時不候。 交通： 建議自駕，導航至深圳天文台即可（請選擇前往西湧海灘4號收費口） 公交m232路，至鶴藪村站，步行上山約3.5公里 注意事項： 1. 為保證參觀品質，天文台謝絕9歲以下兒童參觀。 2. 請填寫真實的個人資訊，若發現填報虛假資訊，天文台有權拒絕參觀 3. 個人預約於每月1日9:00後開始，團體參觀請提前7天預約。 4. 天文台沒有售賣點，請自備飲用水，並請將飲料瓶、食品包裝袋等垃圾帶離天文台。 5. 天文台地處偏遠，市區自駕前往約1.5小時車程，公共交通不便，請您把握好抵達時間，參觀講解過時不候，科普參觀時間大約為1.5小時。 6. 海灘入口到天文台約3公里，坡陡路急，請注意安全駕駛，不建議步行上山。 7. 預約系統報錯：0755-82511648 8. 其他事項諮詢：0755-82511677。工作時間：9:00-12:00；14:00-18:00。 9. 務必記得填寫並列印參觀承諾書，否則可能導致無法參觀。 10. 開放日每日參觀人數上限為100人，上午50人、下午50人；每月具體開放日期需留意每月1日的日期時段選擇。 溫馨提示：下次開通網上預約參觀是4月1日

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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