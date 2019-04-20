強雷雨帶逼港　下午或落大雨　天文台料下周一連八日迎三字頭高溫

一連四日復活節假期已於昨日（19日）開始，但天空一片灰濛濛，而且偶有驟雨，是日（20日）穀雨也不例外。天文台預測今日大致多雲，有一兩陣驟雨，但隨著高空反氣旋逐漸增強，預測明日（21日）將稍見陽光，下周一（22日）起，一連八日最高氣溫達攝氏30度或以上，天氣炎熱。 另外，天文台提醒，現時位於廣東內陸的強雷雨帶正向東南移動，並可能在下午影響本港，市民應留意天氣變化。

天文台提醒，現時位於廣東內陸的強雷雨帶正向東南移動，並可能在下午影響本港。市民應留意天氣變化。（資料圖片）

今日是二十四節氣中的「穀雨」，是春季最後一個節氣，代表雨水增多，正是莊稼生長的最佳時節。天文台表示，正影響廣東內陸，本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨。初時能見度較低，日間短暫時間有陽光，吹和緩東風，漸轉吹偏南風。下午驟雨增多及有狂風雷暴，氣溫介乎攝氏22至27度。

天文台已於下午12時45分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴。

（天文台網頁截圖）

未來天氣方面，隨著高空反氣旋逐漸增強，未來數天廣東沿岸漸轉天晴及炎熱，下周一（22日）起，一連八日最高氣溫達攝氏30度或以上，其中周二（23日）至周五（26日）最高氣溫更高達31度，如按照天文台預測，下周二或將再刷新今年累積的最高氣溫紀錄30.1度。