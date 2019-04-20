天有不測風雲？　天文台無回應是否失誤：突發天氣變動春夏常見

由於「天氣不似預期」，所以市民期望天文台可準確預測惡劣天氣來臨。今日突如其來的一場「紅雨」，令一早相信天文台預測日間轉晴而外出享受假期的市民手足無措。截至傍晚，這場雷暴已造成兩死。 不少市民炮轟天文台預測「失準」，天文台高級科學主任李子祥解釋，是由於該雷雨帶於短時間內迅速形成，南移往香港後更一度增強及有組織，為本港帶來狂風暴雨，這為典型的天氣現象。他指天文台已在雷雨帶距港100多公里，向市民發出突發警告。

天文台於下午2時20分發出今年首個紅色暴雨警告信號，多區天色昏暗，猶如黑夜。（羅君豪攝）

天文台指出，本港下午時段，廣泛地區有驟雨及狂風雷暴，本港多區錄得40毫米雨量，另外，新界西面、北面及大嶼山一帶地區則錄得60毫米雨量，陣風高達每小時100公里或以上吹襲香港。

天文台高級科學主任李子祥表示，天文台於今早留意到天氣突發變差，已盡早發出黃色暴雨警告信號。（羅君豪攝） 科學主任：已在雷雨帶距港100多公里發出突發警告 天文台高級科學主任李子祥表示，今早一道雨帶於廣東內陸形成，並迅速南移到香港。他指出，這個「不似預期」的天氣變動，是由於該雷雨帶於短時間內迅速形成，南移後更一度增強及有組織，為本港帶來狂風暴雨，這為典型的天氣現象。他續説，本港春、夏季的天氣一向較變幻莫測，故未能於天氣預告及大趨勢所反映出來。 李子祥指，天文台於今早留意到天氣突然變差，並預計於下午時間影響本港各區時，所以在上午11時許，即雷雨帶接近本港100多公里時，發出突發警告，及於下午1時許雨帶進入本港範圍時，發出黃色暴雨警告信號。

又料明日下午會轉晴

對於未來數天會否出現「突發雷雨」時，李指今晚及明早（21日）仍然受到相關氣流影響，天氣不穩定，明日下午起隨着高空反氣旋逐漸增強，漸趨天晴及炎熱。對於網民「鬧爆」是否失誤，他並無直接回應，強調已盡快於天文台網頁、社交媒體及通告傳媒，並指為市民安危為重。

天文台下午最新的「九天天氣預報」預測明日初時有驟雨及狂風雷暴，下午短暫時間有陽光。對比今早預測明日「部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨」，兩個版本明顯不同，已有作出修訂。

今日下午公布的九天天氣預報。（天文台圖片）

「小渦旋」通過分析兩次連續雷達掃描的雷達回波數據，演算出降雨區域的移動方向及速度。（政府資訊科技總監辦公室網頁）

「臨近預報系統」可早30分鐘偵測惡劣天氣來臨

雷雨帶屬突然的短期天氣，天文台主要利用「臨近預報系統」（小渦旋）預測。小渦旋的預測範圍能及方圓256公里，主要應對大雨、閃電、冰雹和雷雨大風等惡劣天氣，過往一直依靠雷達數據演算出降雨區域的移動方向及速度。小渦旋預報數據每六分鐘更新一次，預報員平均早30分鐘能得知惡劣天氣來臨，從而發出相應得天氣警告，準確率達八成。

目前公眾人士可使用「我的天文台」的「定點降雨預報」和「珠江三角洲地區降雨臨近預報」瀏覽有關預報。該系統於今年獲得2019香港資訊及通訊科技獎「商業方案」大獎，以及「商業方案（商業及公營機構）」金獎。