天文台料氣溫升至3字頭　近周末再有雷暴　五一遊行或風雨中進行

經歷日前的狂風雷暴後，今早（22日）終重現陽光！天文台預測，未來三日本港最高氣溫維持在攝氏31度，兼有陽光，但隨後因高空反氣旋減弱，在本周後期為本港帶來雷雨。 此外，每年五一勞動節均有多個勞工團體發起遊行，天文台預測當日有驟雨及幾陣雷暴，遊行人士或要在風雨中爭取打工仔權益。

天文台預料勞動節大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎25至28度。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

本港今日最高氣溫將升至30度，天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，預料今日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，吹和緩偏南風。

天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗及炎熱的天氣，明日（23日）起一連三日最高氣溫達31度，且大致天晴。但是，隨著高空反氣旋減弱，本周後期華南沿岸有雷雨，預料周四開始本港有幾陣驟雨，近周末開始局部地區有雷暴，氣溫稍降；有陽光的日子要到下周初重現，但仍伴隨驟雨，市民外出時要留意天氣狀況及帶備雨具了。

（天文台網站截圖）

四月下旬連日下雨，而踏入五月首日，天文台預料大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎25至28度，參與五一遊行的市民或要在風雨中上街。翻查天文台資料，最熱的勞動節是在1995年，當日最高氣溫達31.2度；而最冷的勞動節則在1917年，只有15.4度。