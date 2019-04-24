放假先嚟落雨　天文台料周六日及五一勞動節有狂風雷暴

進入4月尾，高溫已來到，天文台今日（24日）下午初段錄得最高30.8度，為今年第二高溫紀錄，預測明日（25日）最高氣溫達攝氏31度，再「衝擊」昨日錄得的今年最高溫度紀錄（31度）。 不過一道低壓槽為本港帶來不穩定天氣，天文台預測周五（26日）起天氣轉差，周六有驟雨及狂風雷暴，接着的周日初時局部地區有雷暴，其後將短暫好轉，到下周二（30日）稍後局部地區又會有雷暴，下周三勞動節（5月1日）將有狂風雷暴，市民外出時要帶備雨具了。

天文台表示，隨着一股達強風程度的偏東氣流抵達廣東沿岸，接近周末該區有狂風雷暴。（資料圖片）

高空反氣旋正為本港帶來普遍晴朗的天氣，故今日（24日）最高氣溫仍達31度，日間大致天晴。天文台表示，明日仍部分時間有陽光及有幾陣驟雨，但隨着一股達強風程度的偏東氣流抵達廣東沿岸，接近周末該區有狂風雷暴，且氣溫逐步下降，至周六更有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹4至5級東風，離岸間中6級，周日亦初時局部地區有雷暴。

狂風雷暴過後，下周初重現少許陽光。周一及二（29及30日）部分時間有陽光，但天文台預料一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣，5月1日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫稍回落，最低氣溫降至24度，其後數天仍是多雲及有驟雨。