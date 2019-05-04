網民影到「水墨雲」　天文台料周日周一雨勢頗大　會有暴雨警告？

到了周末，大部分打工仔放假之時，惡劣天氣又來。今日（4日）中午時分，一道微雨帶掠過新界，天文台錄得微量雨量，下午至晚上大致多雲、有幾陣驟雨，期間有網民拍攝到上空出現詭異的黑雲，有人形容為「水墨雲」。 不過「好戲」在後頭，天文台下午修改了對明日星期日（5日）預測，有驟雨及狂風雷暴、稍後雨勢有時頗大，明晚到迪士尼幻想道露天場地聽「五月天」的歌迷要留意；惡劣天氣將延至下周四，打工仔要特別留意下周一「立夏」上班日，天文台預測雨勢有時頗大 ，上班及上學要注意。

今午沙田上空出現黑色、帶點詭異的雲團，有網民形容為「水墨雲」。（ Lueess Louise Lee‎拍攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

在Facebook「社區天氣觀測計劃 CWOS」專頁，有網民拍攝到今午沙田上空，出現黑色、帶點詭異的雲團，引起「同好」討論，有人形容為「水墨雲」。

天文台指出，一道低壓槽會在未來數天為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，同時一股清勁至強風程度的偏東氣流影響該區。今日多雲有驟雨，日間主要新界區有雨。

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今日天陰陰，不時有微雨。（黃詠榆攝）

天文台今早11時半公布的預報，預測明日「多雲，間中有驟雨及狂風雷暴」，並不算極惡劣。（天文台圖片）

若有雷暴警告 「五月天」演唱會或取消

天文台預測惡劣天氣將持續至下周四（9日），明日（5日）以及後日二十四節氣「立夏」（6日），天氣相當惡劣。天文台今早11時半公布的九天天氣預報，只料明日「間中有驟雨及狂風雷暴」，但五個小時後、即4時半公布的新九天天氣預報已作出修訂，料天氣較預期差，「有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大」，因此明日準備外出度假市民要留意；而明晚的「五月天」第三場演唱會，因在露天地方舉行，主辦當局已明言若有雷暴警告，有可能取消演唱會。

後日星期一是上班上學日子，天文台今日下午無再修改預測，維持「有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大」，即與明日情況預報相若，市民早上出門可特別留意。

天文台下午修訂了明日的天氣預測，改為較悲觀，料「多雲，有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大」。（天文台圖片）

天文台指隨着低壓槽在下周後期逐漸遠離沿岸地區，該區驟雨減少，天色好轉。本月12日（星期日）佛誕當日，也是母親節，天文台料短暫時間有陽光，氣溫最高攝氏28度，相對濕度介乎75%至95%，當日入長洲看太平清醮飄色及搶包山可留意。