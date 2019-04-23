【杏花邨塌石屎・風災之禍？】外牆現多條裂紋　邨民恐結構出問題

杏花邨外牆撕裂塌石屎，邨民人心惶惶！有居民透露，杏花邨第一座一個依在大廈外牆放置冷氣機的石台在兩個月前出現爆裂，日前更有石屎剝落，並從高處墮下，現時管理處將有關地面位置圍封。此外，該座大廈外牆出現多條裂紋，邨民恐存在樓宇結構風險。

有杏花邨上杏邨一座的居民在網上表示，兩個月前發現外牆冷氣機露台位置的石台有一條大裂縫，遂立即通知管理處，惟處方從未派人處理；至近日他發現石台已有一大塊石屎剝落，同時大廈外牆亦有裂紋，批評管理處沒及時處理，十分擔心途人安全云云。

石屎剝落 外牆呈多道裂痕

記者到該廈視察，發現一樓單位外的石台有石屎剝落，鋼筋明顯外露，當時有配備安全帽和工具的工作人員升梯到單位外維修，而該單位對出的地下位置已被圍封；另外發現大廈有兩至三個冷氣機的石台都有裂紋和石屎剝落的情況，而這些則尚未見有工人處理；除此之外，大廈外牆亦呈現多道明顯的裂痕。

業委會主席：未必是風災引起

杏花邨業委會主席林偉超回覆查詢時表示，有關裂痕和石屎剝落的情況未必由風災引起，而業委會現時正在跟進有關問題。他續指昨日收到業主反映，已即時通知管理處處理，不過目前為止未收到檢查報告，故未能評論事件。「現時未有詳細資料所以好難講，但係擔心一定有。」

工程師：批盪剝落如甩皮，對大廈結構影響不大

土木工程師黃澤恩表示，一般大廈老化出現裂痕並不出奇，任何有一定樓齡的石屎樓都會有此情況，故要視乎裂痕和石屎剝落的位置再考慮是否嚴重。他解釋，如果情況出現於橫樑、柱和主力牆的食風位置，就會較為嚴重。他續指，出現裂痕和石屎剝落，可能是由鋼筋生銹逼爆石屎而成，問題不太嚴重，「一般石屎只係30mm厚，如果鋼筋生銹就會將石屎逼出嚟，情況就好似甩皮。」他指若為鋼筋除銹，即可繼續支撐多年，「我估計只係批盪剝落，如果鋼筋冇跌落嚟就冇問題，正如甩皮唔會睇醫生，但大腿骨裂就要睇醫生。」

黃澤恩又指，踏入風雨季也可能會加速鋼筋生銹，「如果裂痕喺戶外，雨水進入裂痕會加速鋼筋生銹。」因此他認為這種情況要馬上找人修補，否則鋼筋生銹問題只會愈趨嚴重，若果石屎剝落擲中途人，後果也不堪設想。

杏花邨為港島東的老牌屋苑（郭倩雯攝）

經常被強颱「吹到正」的杏花邨位於港島東區的私人屋苑，位置鄰近港鐵港島綫杏花邨站，屋苑於1986年至1989年分階段落成，全苑共有48座以及約6500伙，主要發展商為港鐵公司。香港01已就事件向負責屋苑管理的港鐵查詢。