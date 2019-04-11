【風季臨近】杏花邨暫不設漂浮式防波堤　渠務署：評估前不宜使用

距離風季來臨還有兩個月，政府部門已陸續就沿海邊堤進行防浪工作。去年，受山竹吹襲影響，杏花邨正面受海浪衝擊頓成澤國，有區議員近月要求政府參考鴨脷洲污水處理廠的做法，於杏花邨對出海面增設臨時漂浮式防波堤，減少風暴為社區的帶來的影響。

上月，渠務署公布最快於本年風季內，完成鴨脷洲污水處理廠的海堤重建工程，同時會以試驗性質安裝臨時漂浮式防波堤，連接特定的塑化物，以錨固定於海中心，署方估計防波堤可降低海浪登岸時的高度，有機會能將3.5米的海浪降低至2.8米，減低海浪對沿岸的衝擊。

東區區議員有見及此，要求杏花邨對出海面亦同樣增設漂浮式防波堤，免得民居再受風暴遭受龐大的損失及影響。區議員表示，早於2018年初就曾要求政府在杏花邨對出海面增設防浪設施，惟經過多次討論後，有關部門最後拒絕為上述位置增設防浪措施。

區議員表示，早於2018年初就曾要求政府在杏花邨對出海面增設防浪設施，惟有關部門最後拒絕。（資料圖片）

渠務署：完成試驗評估前不適合在民居採用

渠務署在回覆區議會時表示，目前鴨脷洲的臨時漂浮式防波堤僅以試驗性質安裝，防波堤成效須視乎多項因素，例如取決於海浪的特性和強度、防波堤本身的闊度、深度和質量、以及對海上交通和公眾的影響等，目前政府就臨時漂浮式防波堤所掌握的數據不多，尚未知它在較空曠的水域和極端天氣下的效能及表現。署方又解釋，在掌握其在極端天氣下的表現，以及在港應用的實際成效前，臨時漂浮式防波堤並不適合在鄰近民居的地方採用。署方補充指，部門明白議員的關注，將審慎跟進防波堤的試驗及研究結果。