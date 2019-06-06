端午節天晴酷熱　周日反逃犯條例遊行有驟雨　下周初狂風雷暴

明日（7日）是一年一度的端午節，不少市民外出觀賞熱血沸騰的龍舟賽。天文台預測將會大致天晴，天氣酷熱，局部地區有驟雨，最高溫達攝氏33度，或再會發出酷熱天氣警告。一道低壓槽會在下周影響華南，為本港帶來不穩定天氣，天文台預測下周一（10日）開始將迎來多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴的天氣，其後數天仍有狂風雷暴，市民外出時記得帶雨傘了！

明日是一年一度的端午節，熱血沸騰的龍舟賽將在各區上演。（資料圖片）

天文台在上午6時45分再發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，最高溫達33度，市民應提高警惕，以防中暑。在上午11時許，天文台總部最高溫已錄得32.6度，稍後時間有機會再破今年最高溫紀錄。天文台解釋，高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，預測今日部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩偏南風。

高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來普通晴朗及酷熱的天氣，天文台預測明日端午節大致天晴，天氣酷熱，局部地區有驟雨，最高溫同樣是33度，天文台或再次發出酷熱天氣警告。

（天文台網站截圖）

至周日（9日）的「反對逃犯條例修訂」大遊行，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度，計劃參與遊行的市民要留意天氣狀況。

天文台預料，一道低壓槽會在下周影響華南，該區天氣不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，故本港在下周一（10日）開始將面對大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴的天氣，不穩定天氣將維持數天，氣溫介乎26至30度，市民外出時記得帶備雨具了！