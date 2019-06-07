端午節熱辣辣！西貢高達34.2度　天文台預測下周起一連七日驟雨

今日（7日）為端午節，本港天氣炎熱。天文台預計今日氣溫介乎28至33度，下午天氣酷熱，但局部地區有驟雨。 此外，西貢一度錄得34.2度高溫；大美督及元朗公園亦分別達34及33.7度，市民外出時要小心中暑！

今日為端午節，天氣酷熱，正舉行國際龍舟錦標賽的赤柱錄得30.4度。（梁煥敏攝）

天文台表示，酷熱天氣天氣警告仍然生效，高空反氣旋正為南海北部及華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣；正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。

西貢高達34.2度

至正午12時，天文台於龍舟熱點之一的西貢錄得高達34.2度，大美督及元朗公園亦分別達34及33.7度。

據資料所示，歷年最熱的端午節為2015年，天文台於當日錄得34.1度高溫。

根據天文台於正午12時錄得的氣溫，西貢高溫達34.2度。（天文台網頁截圖）

天文台預測，下周一起將會一連七日降雨。（天文台網頁截圖）

下周一起七日連續有驟雨

此外，天文台預料， 現時位於華中的一道低壓槽，會在未來兩三日逐漸移向華南沿岸地區，下週天氣將不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴 。

根據天文台的九天天氣預報，下周一（10日）起將會出現驟雨，間中更會出現狂風雷暴 ，並會持續至周日（16日）。